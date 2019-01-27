國際猶太大屠殺紀念日 陳副總統提台灣轉型正義

「2019國際猶太大屠殺紀念日」27日舉辦，副總統陳建仁（圖）表示，戰後德國用誠實的態度承擔責任，與以色列締結邦誼，台灣走在轉型正義路上，要學習兩國攜手向前的遠見與胸懷。中央社記者游凱翔攝 108年1月27日

（中央社記者游凱翔台北27日電）「2019國際猶太大屠殺紀念日」今天舉辦，副總統陳建仁表示，戰後德國用誠實的態度承擔責任，與以色列締結邦誼，而台灣走在轉型正義路上，要學習兩國攜手向前的遠見與胸懷。

由駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會主辦的「2019國際猶太大屠殺紀念日」，下午在國家圖書館舉辦，並點上蠟燭共同祈禱。以辦表示，二次世界大戰期間，納粹政權屠殺近600萬名猶太男女老少，還有吉普賽人、身心障礙者、同性戀及理念不同者。

陳副總統致詞表示，回顧傷痛的歷史也能審視、捍衛得來不易的普世價值，600萬名猶太人在二戰期間面臨納粹種族屠殺，這無疑是人類歷史發展道路上最黑暗的一頁。

陳副總統說，600萬名遭殺害的猶太人不只是個數字，而是失去600萬條寶貴生命與希望。而德國在戰後，選擇以誠實的態度還原史實、承擔責任，更不斷在學校的公民教育中強化對大屠殺的省思，明確將仇恨罪入法，經過多年後，以色列跟德國盡釋前嫌、締結邦誼。

陳副總統指出，台灣正走在轉型正義的途中，仍要向德國、以色列兩國學習，學習以色列將歷史傷痛轉化成包容與雅量；學習德國接受歷史黑暗面。更要學習兩國在共同緬懷過往的同時，一起攜手向前的遠見與胸懷。

陳副總統說，民主、自由與人權是國際社會公認的普世價值，但為了獲得它們往往付出高昂的代價，看見大屠殺的例子，讓他深刻體認歷史不能被遺忘。台灣除了擁有亞洲第2座大屠殺和平紀念館外，國家人權博物館也在去年5月掛牌成立。

陳副總統最後表示，不論透過口述歷史、影像紀錄、歷史文物或建築，都能讓國人認識台灣人權發展的歷程、爭取及捍衛人權的艱辛，時刻提醒自己勿重蹈覆徹，更應不分彼此合作，台灣也願意和國際社會並肩捍衛這些普世價值，享有更美好、幸福共好的未來。

駐台北以色列經濟文化辦事處指出，奧斯威辛集中營是納粹德國在二戰期間修建最大的集中營，在這裡監禁數百萬人，並屠殺其中的110萬人，受害者絕大多數是猶太人。

西元1945年1月27日，蘇聯紅軍解放奧斯威辛集中營，為銘記人類史上黑暗的一頁，2005年11月1日，第60屆聯合國大會通過了由104個國家共同提交的一項決議草案，並將每年1月27日訂為「國際猶太大屠殺紀念日」。（編輯：黃國倫）1080127