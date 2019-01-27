何志偉得票率下滑 綠營：須正視柯家軍影響力

（中央社記者顧荃台北27日電）台北及台中立委補選，台北民進黨候選人何志偉當選、台中王義川落敗。綠營分析指出，結果算是在上次九合一敗選後維持住綠營平盤，但何志偉得票率下滑，也須正視柯家軍的影響力。

台北市第2選區及台中市第5選區立法委員今天補選，台北市方面，民進黨籍候選人何志偉以3萬8591票擊敗國民黨籍候選人陳炳甫的3萬1532票；台中市部分，國民黨籍候選人沈智慧以4萬9230票擊敗民進黨候選人王義川的3萬2903票，順利當選。

立法院民進黨團幹事長李俊俋指出，台北及台中補選結果算維持平盤，台北的一席原本就是姚文智的席次，這次守了下來；台中則比較可惜，因王義川本身知名度不夠高，且補選投票率偏低，雖然黨主席、黨公職都動起來輔選，但短時間內的選舉，在結構上不容易改變。

民進黨立委吳思瑤表示，台北市因藍綠白三強鼎立，選情呈現比較詭譎的狀態，台北保住了，等於讓民進黨打了一劑強心針；台中這一席，因為傳統上本來就是藍大於綠，民進黨要搶進有先天上的弱勢，王義川雖是選舉新手，選戰過程中仍團結一致，算是雖敗猶榮。

另外，根據中選會資料，台北市第二選區，民進黨候選人何志偉得票率47.76%，得票率比2016年姚文智的59.29%大幅滑落約12個百分點，台北市長柯文哲支持的無黨籍候選人陳思宇則得票率11.99%。

對於何志偉的得票率下滑，李俊俋說，這顯示陳思宇極可能分掉一部分民進黨的票，因為柯文哲的支持者仍多是綠營，且陳思宇的父親、台北市議員陳建銘也是台聯出身。

吳思瑤則分析，這顯示民進黨必須正視台北市的政治板塊已經發生改變，從過去的藍綠相爭，進入三分天下，白色力量顯然會瓜分一部分綠營支持者，成為左右選情的變數。未來北市的區域立委選舉，民進黨必須針對柯家軍提出因應跟戰略布局。

吳思瑤說，這次補選，台北第二選區的士林與大同是民進黨票倉，也是北市唯一綠大於藍的選區，何志偉在九合一的大海嘯之後還能守住，部分也與綠營基本盤較穩固有關，但其他選區一定要評估柯家軍的衝擊，否則會讓藍營得利。

民主進步黨發言人林琮盛表示，這場選戰民進黨首先要感謝選民的肯定，讓何志偉順利當選，保住了民進黨在台北市的這席立委；但非常遺憾王義川沒有贏得台中市的席次，民進黨也會再深切反省，調整改革的方向，繼續努力。

林琮盛說，自去年九合一選舉之後，民進黨積極進行黨務人事的改造，今天的補選結果，顯示還有需要努力改善之處。黨中央於春節過後也會展開新的黨務人事調整，會讓台灣人民看到一個全新、有戰鬥力量的民進黨。

林琮盛表示，台北與台中的立委補選，雖是前哨戰，民進黨會繼續抱持戒慎恐懼的心，持續反省、改革，努力爭取人民的信任。下一戰3月16日的立委補選，民進黨分別派出最優秀的候選人，新北市的余天、彰化縣的黃振彥、台南市的郭國文，一定會為地方爭取建設，讓人民過更好的生活，回應人民對民進黨的期待。

林琮盛轉述，黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉特別感謝兩位候選人與團隊的努力與付出，並再次感謝台灣社會對民主成果的珍惜。（編輯：黃國倫）1080127