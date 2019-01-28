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接見巴拉圭國會議長 蔡總統提3大主軸創雙贏

最新更新：2019/01/28 11:21
總統蔡英文（右）28日在總統府接見巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）（左），兩人握手致意。蔡總統表示，為提升雙邊關係，兩國攜手合作，以投資、基礎建設及雙邊貿易等3大主軸為基礎，創造雙贏發展。中央社記者鄭傑文攝　108年1月28日
總統蔡英文（右）28日在總統府接見巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）（左），兩人握手致意。蔡總統表示，為提升雙邊關係，兩國攜手合作，以投資、基礎建設及雙邊貿易等3大主軸為基礎，創造雙贏發展。中央社記者鄭傑文攝　108年1月28日

（中央社記者游凱翔台北28日電）巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）今天上午晉見總統蔡英文。蔡總統表示，為提升雙邊關係，兩國攜手合作，以投資、基礎建設及雙邊貿易等3大主軸為基礎，創造雙贏發展。

歐斐拉與巴國參議員一行7人27日至30日訪問台灣，期間將晉見蔡總統，並接受立法院蘇嘉全院長、外交部長吳釗燮款宴，也將參訪台中世界花卉博覽會等設施，並視察巴拉圭駐台大使館。

蔡總統上午在總統府接見歐斐拉一行人，蔡總統表示，非常歡迎歐斐拉一行人來台灣訪問，也相當高興再一次有交流的機會，而歐斐拉相隔15年後再一次來到台灣，相信一定能感受到台灣社會變化跟發展。

蔡總統說，過去61年台灣跟巴拉圭的邦誼，在各位貴賓、巴拉圭好友支持下不斷加深，同時巴拉圭也是她就職後首次國是訪問的國家，更是唯一她去過2次的友邦，台灣更是巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職後第一次出訪的國家，再再顯示兩國深厚的情誼。

針對提升雙邊關係，蔡總統表示，她與巴拉圭總統阿布鐸都希望兩國能攜手合作，以投資、基礎建設及雙邊貿易等3大主軸為基礎，創造雙贏的發展。

蔡總統也說，兩國間的醫療、農漁業、教育等領域所推動的合作計畫相當有成果，更要感謝歐斐拉、參議員的支持，讓兩國交流可以落實。

蔡總統最後表示，歐斐拉等貴賓是今年來自巴拉圭的第一個訪問團，也期待今年有更多巴拉圭好友來訪，祝福行程圓滿順利。（編輯：趙蔚蘭）1080128

總統蔡英文（右）28日在總統府接見巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）（左），蔡總統說，過去61年台灣跟巴拉圭的邦誼，在各位貴賓、巴拉圭好友支持下不斷加深，同時巴拉圭也是她就職後首次國是訪問的國家，更是唯一她去過2次的友邦。中央社記者鄭傑文攝　108年1月28日
總統蔡英文（右）28日在總統府接見巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）（左），蔡總統說，過去61年台灣跟巴拉圭的邦誼，在各位貴賓、巴拉圭好友支持下不斷加深，同時巴拉圭也是她就職後首次國是訪問的國家，更是唯一她去過2次的友邦。中央社記者鄭傑文攝　108年1月28日
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