再戰4席立委補選 國民黨將借助韓流打空戰

（中央社記者余祥台北28日電）台北、台中選區立委補選昨天結果出爐，藍綠維持平盤，農曆年後再戰新北、彰化、台南、金門等4席。國民黨規劃，在艱困的新北、台南選區打空戰，借助韓國瑜高人氣，創造話題。

台北市、台中市立委補選昨天投票，台北市第2選區由民進黨籍何志偉當選，國民黨籍沈智慧則固守台中這一席。接下來新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區及金門縣選區立委補選，將於3月16日投票。

國民黨組發會主委李哲華分析說，新北、台南選區是綠軍占優勢，國民黨的組織戰力相對薄弱，因此將主打空戰。

李哲華說，國民黨在新北推出鄭世維、台南謝龍介，兩人都具有全國知名度，也都有可以跟高雄市長韓國瑜一起創造的話題，像是謝龍介的太太和韓國瑜的太太同名同姓，鄭世維過去擔任新北果菜運銷公司副總經理，跟擔任過北農總經理的韓國瑜有類似背景，可以塑造成「韓總對鄭總」，話題性十足。

而彰化、金門選區則是國民黨現任選區，李哲華評估，這兩區選情穩定，金門縣選區國民黨徵召前縣議會議長洪麗萍參選，主要就是洪日前擔任金門縣長楊鎮浯競選總部主委，兩人有充分的默契，若未來能進軍立院，中央跟地方可以互相合作，對金門的建設來說是好事。

此外，李哲華說，黨中央也會成立中央助選團，邀請大咖幫忙候選人站台，炒熱選情。

至於外界所關注的國民黨總統初選機制和時程，國民黨中常委日前在常會提案引進美式初選精神，為黨內初選制度增添變數，中常委建議，可以先進行分區辯論，再進行投票、民調，而當時黨主席吳敦義裁示，由智庫邀集學者專家研議是否可行，農曆年後確定小組成員名單。

不過，李哲華則表示，智庫僅是研議可行性，是否會在常會通過都還是未知數，國民黨的立場就是「有規定依規定，沒規定就依照慣例。」根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人提名，由中央委員會依據30%黨員投票、70%民意調查結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。若依照上一次總統初選的時程，差不多是4月公告，5月初領表登記。（編輯：王永志）1080128