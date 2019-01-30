林明溱盼全民調提名總統 國民黨：依循原有規定

（中央社記者余祥台北30日電）南投縣長林明溱今天呼籲國民黨中央，2020年總統選舉提名以全民調儘速決定，「民調低的人不要硬要出來」。國民黨組發會主委李哲華表示，選務單位的立場就是依循原有規定，4年前是4月公告、5月領表。

國民黨總統黨內初選機制未定，上週有中常委提案，盼納入美式初選精神，先辦分區辯論，再進行分區民調、投票，黨主席吳敦義裁示交由智庫研議可行性，在年後確認研議小組成員。

林明溱今天表示，他常跑基層聽人民聲音，許多人想法跟他一致，就是趕快用全民調產生最可能獲勝人選，接著就儘快推出好政策讓人民有感，希望春節後就儘快全民調，「不要一直搞內鬥、搞爭權奪利，一點意思都沒有」。

李哲華回應說，選務單位的立場就是按照原有的規定，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人提名，由中央委員會依據30%黨員投票、70%民意調查結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。4年前國民黨總統初選是4月才公告、5月領表。

不過，李哲華提到，上周吳敦義已裁示智庫研議美式初選的可行性，因此，要等智庫做成評估結果，再看常會的決議如何。

至於選舉期程，李哲華說，每個人關心的利基不同，有人覺得早提案比較有時間整合、彌補傷痕，但換個角度想，大家能好好溝通、爭而不破不是更好，相信大家都會有集體智慧。（編輯：李信寬）1080130