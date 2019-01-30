國民黨找網紅培訓青年民代 當2020選戰發聲主力

（中央社記者余祥台北30日電）新媒體「空戰」已成選戰主流，國民黨規劃培訓年輕民代，將找網紅親自授課，加強新媒體使用能力，擴大年輕族群的支持，並在媒體上為國民黨2020年選戰發聲、輔選。

為挽救國民黨人才斷層現象，國民黨中常委林榮德等人日前提案，盼黨籍縣市長、縣市黨部、黨籍立委等大量進用年輕人擔任助理。組發會今天在中常會上報告執行情況，青年部日前已提供95位有意願擔任政治幕僚的年輕人名單至15個縣市長及縣市黨部，作為聘用參考。

國民黨組發會主委李哲華日前在中常會上報告也指出，九合一選戰，國民黨提名68位40歲以下的新人，當選57位，當選率高達84%。黨務人士指出，未來更要培訓這些年輕民代，加強使用各式各樣新媒體工具的能力，黨部規劃要找網紅、專精網路行銷的人士來為他們授課。

黨務人士還說，預計在農曆年後，舉辦年輕議員北、中、南、東4區的分區聯誼會議，目的是讓年輕民代可以藉此互相交流使用新媒體工具的心得。

此外，國民黨也規劃鼓勵年輕民代多在媒體上曝光，可為國民黨2020年大選發聲、輔選。黨務人士指出，將與許多媒體洽談直播的合作，也規劃為年輕民代進行教育訓練，包括如何掌握各項公共議題並且精準回應，以及如何塑造話題等。（編輯：李信寬）1080130