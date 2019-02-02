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獵雷艦案 陳永康：能替國軍承擔被彈劾也值得

最新更新：2019/02/02 02:21

（中央社記者游凱翔台北2日電）針對獵雷艦案，監察院昨天通過彈劾前海軍司令陳永康。目前人在英國的陳永康今天受訪表示，若能替國軍承擔，讓海軍從此案中解脫，並促成國軍在採購制度上更加完備，被彈劾也值得。

監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德昨天召開記者會表示，已通過彈劾陳永康、前副司令蒲澤春、前高市府海洋局長王端仁，以及農委會漁業署研究員陳文深，並移送司法院公務人員懲戒委員會。

針對彈劾陳永康、蒲澤春的理由。監委指出，主因在於「大幅放寬投標廠商的資本額門檻」，因在擬定招標文件的過程，未審慎評估資本額偏低的廠商是否有經驗、實績、人力、財力及設備等能力，足以支撐前後長達12年的獵雷艦採購案，就核定以增加商源為由，大幅放寬投標廠商的資本額門檻。

陳永康雖然於民國104年屆齡退伍，但迄今仍經常出席與軍事戰略相關的國際研討會。目前人在英國的陳永康受訪表示，若能替國軍承擔，讓海軍從此案中解脫，並促成國軍在採購制度上更加完備，被彈劾也值得。

陳永康說，此案帶來的教訓，就是未來要從案件一剛開始，就建立完善的律師、會計師團隊，以求完整合約框架，並做好信用、財務調查。

他也指出，律師團更應在起案時就編列費用以防萬一，而不是將重點放在事後的訴訟，國軍若無法擴充編制，至少可擴大外聘，以求能對廠商更有效實施徵信與稽核；陳永康認為，國軍在尹清楓案之後，雖然仿效美軍建立採購室、軍備局等制度，但如今看來仍只學到外型。1080202

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