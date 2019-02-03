柯建銘瘋追歷史劇 笑稱與皇帝一起過年

（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘被封為國會活字典，朝野攻防頻出招，引經據典堪稱一絕，他說，可能與偏好歷史有關，每年都跟歷代皇帝一起過年，很享受穿越古今追劇或看書的時刻。

走進柯建銘國會辦公室，不論會議室、辦公室牆上、櫃子內，都擺滿各式各樣的書籍、錄影帶、雜誌，友人形容柯建銘「嗜書如命，借錢可以，借書不行，贈書例外」，只要他覺得不錯書籍或劇集，都會跟時事、政局結合，推薦記者們閱讀，譬如電視劇瑯琊榜、少帥。

他說，「過年都跟皇帝在過年」，歷史宮廷劇如三國、雍正王朝、大秦帝國之崛起、大明王朝等等，他都會利用每一年春節期間把宮廷劇看過一遍，有意義的對白，就用手抄起來。

老家在新竹古厝，他說，過年期間除了朋友們拜年外，他都在老家古厝中看書、看歷史劇，空曠的老家都沒有人，只有自己一人在古厝的院子裡，茶花開、牡丹香等，景象瀰漫著濃濃寒冬味，加上此起彼落的鞭炮聲，看起歷史劇或書來，特別有感受，這也是他很享受的時刻。

他說，從小就養成閱讀習慣，對歷史書籍、偉人傳記等特別有興趣，即便立法院忙碌之餘，也會抽空到書店看看有哪些暢銷書籍或新書，涉獵範圍很廣包括兩岸、科技、財經、歷史、建築、勵志、藝術、裝潢等領域，雜誌也是一個月看好幾十本，藉此了解整個社會脈動。

他引用蘋果創辦人賈伯斯的名言Stay hungry, stay foolish（求知若飢，虛心若愚）表示，他從小對知識的追求與保持閱讀習慣，不僅是一種習慣也是一種生活療癒。

前總統馬英九被控洩密罪一案獲判無罪，柯建銘引用《論語‧為政篇》說：「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服。」引發關注。柯建銘是少數政治人物信手捻來、引經據典談政治事，他說，這與那個年代從小要背誦唐詩三百首、成語故事、古文觀止等有關，詩詞與歷史是相互結合。

「假如不是小時候生病，要讀醫學院，可能會讀歷史系或哲學系」柯建銘說，政治搞這麼久，反而不會去看有關政治方面的書，政治是實踐，但邏輯訓練很重要，政治人物要有歷史感、人文主義與人道思維。

不僅熱愛歷史劇，外國偉人傳記他也愛不釋手，他以講述英國前首相邱吉爾事蹟的「最黑暗的時刻」一劇為例說，拒絕與希特勒和談的邱吉爾，面臨困境如何化險為夷，在最黑暗的時刻帶領英軍走向勝利，稱讚邱吉爾是英國歷史上最偉大的政治人物，這部影片到現在，他看起來最有感覺。

「我們這一代的政治人物小時候都在看偉人傳記，現在的年輕人有些瘋狂追劇、網路上酸言酸語」柯建銘說，兩者孕育的土地、土壤非常不一樣、時代背景也不一樣，歷經戒嚴威權、國共內戰走向民主，以前讀大學都在看禁書如當代、美麗島等雜誌，投入反對運動、對抗國民黨，一路走來對歷史有深刻的看法，因此，國會辦公室位於不義遺址上，時時提醒自己推動轉型正義任務的重要性。

會讓柯建銘愛不釋手、重複翻閱的書籍，柯建銘說，《曾國藩家書》本名《曾文正公家書》曾國藩以天下為己任，人們常說「為政要學曾國藩，經商要學胡雪巖」，他都會經常翻閱，對知識的追求有無止盡的渴望，像海綿一樣吸收。

柯建銘說，可能從小就當班長，對於維持團體和諧、領導統御的能力培養，從小就在生命裡播種，長大後，棄醫從政，對於國會議事、朝野政治攻防等領域都有更細緻的研究。

他說，早期當立委就是挑戰國民黨，對於國民黨的提案一定要拿出對案，2000年民進黨執政，他擔任執政黨黨團總召角色改變，必須要對執政黨的政策與提出法案內容很清楚，民進黨內有人形容柯建銘是國會的「活字典」，所有方案都在他腦中。

在國會從法案、朝野攻防、政局研判等等，柯建銘說，他一路跟著台灣政治脈動成長，很多事情都親身經歷，感受深刻，但面對危局、變局、困局要怎麼因應、正確判斷，他認為跟從小養成的閱讀習慣有關，因此看資料的速度很快、可以迅速掌握重點，也鼓勵民眾養成閱讀好習慣。（編輯：蘇龍麒）1080203