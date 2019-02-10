黃爾璇辭世 羅文嘉：戒慎恐懼才能不負時代所託

（中央社記者顧荃台北10日電）民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇辭世，羅文嘉今天臉書發文表示，前人完成責任與使命，他這一代如果不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託。

黃爾璇女兒昨天低調證實，父親因心臟衰竭病逝慈濟醫院，享壽83歲。

羅文嘉上午在臉書發文表示，黃爾璇是民進黨創黨秘密10人小組成員，在一片風聲鶴唳中成立民進黨，黃爾璇擔任第一、二屆黨秘書長，如今羅文嘉已是第16屆秘書長。

黃爾璇踏入政治界前，是在東吳大學政治系授課，教授民主政治的基本價值與運作，內容與當時國民黨威權統治自然不符。羅文嘉說，民國72年黃爾璇遭東吳大學解聘，人稱東吳政治系事件，與之前台大哲學系事件如出一轍，都是獨裁不容異議的典型結果。

羅文嘉指出，獨裁體制從來不會自行改變，今天台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與。

文中提到，當年這群文化知識分子、本土政治菁英、青年政治工作者，不畏懼強權、不受制輿論，才有今天的台灣民主成果。苦難悲劇由個人承擔，甜美果實屬於全部人共享，包含當年的加害者。

羅文嘉同時強調，2019年會是民進黨關鍵的一年，每個時代有屬於每個時代使命，前人完成責任與使命，這一代理想在心中，現實在身邊，一不小心，既會被理想拋卻，又要被現實吞沒，「如果不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託」。（編輯：林淑媛）1080210