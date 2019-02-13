總統初選機制 國民黨：全民調可能性微乎其微

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨內總統初選機制未定，前新北市長朱立倫主張全民調，但有中常委在今天中常會上強烈反應，一定要有黨員投票的部分，國民黨文傳會代理主委程美華表示，「全民調可能性微乎其微」，將按原有制度進行。

國民黨今天召開中常會，程美華轉述指出，會中討論到總統初選機制，有中常委發言提到，現有提名辦法就是3成黨員投票、7成民調決定候選人，不需要特別修改。另有中常委江碩平、蔣根煌、李昭平、范成連等人發言反應基層心聲，他們認為，既然是要選出代表國民黨參選總統的候選人，當然要納入黨員投票，不過並未提及黨員投票的比例是否需要調整。

程美華並透露說，「基本上全民調的可能性微乎其微，會維持既有黨章制度進行」。

針對全民調是否不可能採行，國民黨組發會主委李哲華解釋說，根據規定，只要1/2以上有意參選黨內初選者同意採用全民調的機制，還是可以採用全民調。

李哲華表示，由於中常委日前提案建議總統初選納入美式精神、訂定公職人員1/2條款、優先辦理現任立委的提名作業等提案，智庫召集人高永光今天在中常會中指出，會成立研議小組，將在近期召開相關會議，並送交中常會參考。

程美華轉述指出，智庫將在2月底前將確定研議小組成員名單，3月邀請外部學者專家討論研議後，送中常會討論確定。

李哲華進一步說明，根據中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，按照7成民調、3成黨員投票決定由誰出線，而智庫僅是針對中常委的建議以及過去國民黨各種產生候選人的方式，做相關研議。

李哲華指出，待智庫研議結果出來後，需要交由中常會做成決定，如果要另立特別辦法，也必須由中常會通過之後，才能夠規避現有辦法。

在總統初選時程上，程美華轉述說，吳敦義在常會上明確表態，根據慣例，將在4月進行公告，5月受理有意參選人登記及完成連署，6月進行初選作業並依初選結果產生參選人，7月正式送全國代表大會通過。

此外，中常會今天通過2020年立委選舉中央協調小組名單，成員包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、22個縣市黨部主委以及國民黨原住民工作委員會主任林江義。（編輯：蘇龍麒）1080213