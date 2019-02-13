加拿大前亞太事務國務部長 挺台灣國際參與

加拿大前主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour）（右）13日下午拜訪中央社，由總編輯陳正杰（左）等人接待，雙方針對台加關係、兩岸關係、台灣國際空間等議題交換意見。中央社記者謝佳璋攝 108年2月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）加拿大前主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour）今天拜訪中央通訊社，有關協助台灣國際參與，他認為，「加拿大可以、也應該做更多」，並強調加、台共享民主等價值。

基固爾下午拜訪中央社，由總編輯陳正杰、國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原接待，並針對台加關係、兩岸關係、台灣國際空間等議題交換意見。對於台灣與加拿大的關係，基固爾表示，雙方在許多領域都可以加強雙邊關係；他也特別提到，加國外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）曾表示加拿大支持台灣參與世界衛生大會。

對於中國打壓台灣國際空間，加拿大可以如何協助台灣，他認為，「加拿大可以、也應該做更多」。台灣與加拿大共享民主等價值，雙邊貿易密切，他也期盼加拿大政府強力支持台灣參與跨太平洋夥伴協定（現已改為跨太平洋夥伴全面進步協定）。

外交部日前表示，基固爾應政府邀請於11日至14日訪台，期間規劃拜會陸委會、台灣民主基金會、遠景基金會、台灣亞洲交流基金會、中央社及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等單位。

外交部說，基固爾長期關注台灣在國際社會遭受的不平等對待，去年9月曾在加拿大國會山莊時報（The Hill Times）發表專文，力促加國支持台灣參與國際組織。（編輯：楊玫寧）1080213