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柯文哲：國際政治要誠實面對問題 實力最重要

最新更新：2019/02/16 14:11
台北市長柯文哲（右）16日應大台中不動產開發商業同業公會、社團法人台中市建築經營協會邀請，以「我的人生觀－從醫生之路到市長之路」為題發表演講。中央社記者郝雪卿攝　108年2月16日
台北市長柯文哲（右）16日應大台中不動產開發商業同業公會、社團法人台中市建築經營協會邀請，以「我的人生觀－從醫生之路到市長之路」為題發表演講。中央社記者郝雪卿攝　108年2月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台北市長柯文哲今天表示，在國際政治要誠實面對問題，實力最重要；兩岸關係務實處理會好很多，台灣需要美國幫忙，也不要刺激中國。

柯文哲昨天南下台中市展開多場參訪行程，晚上還到逢甲夜市，許多粉絲與柯文哲合照。

柯文哲夜宿台中，今天上午與地方人士早餐會，並應大台中不動產開發商業同業公會、社團法人台中市建築經營協會邀請演講「我的人生觀─從醫生之路到市長之路」，下午參觀台中世界花卉博覽會。

柯文哲在演講後被問到兩岸關係如何處理時表示，國際政治上自己要夠強，實力最重要，如果能把人民福祉當成最重要思考，邏輯會不一樣。

他說，兩岸關係很清楚，「惟仁者能以大事小，惟智者為能以小事大」，中國大陸可以不仁，台灣不能不智，自己要夠聰明，不要意識型態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，有多少實力做多少事。

柯文哲表示，他曾遇到美方人士質疑台灣是否真有辦法實施募兵制，如今徵兵制取消，年輕人又不愛當兵，喊台獨又取消徵兵制，這是政治凌駕專業。（編輯：李明宗）1080216

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