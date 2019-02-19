原住民轉型正義 蘇揆允任內完成大豹社紀念碑

（中央社記者顧荃台北19日電）無黨團結聯盟立委高金素梅要求建立大豹社紀念碑，紀念當年反抗日本政府的泰雅族原住民。行政院長蘇貞昌今天承諾任內完成，他表示，當年捍衛土地的主人，對抗外來入侵者，應予肯定。

蘇貞昌上午赴立法院施政報告總質詢。

高金素梅質詢時表示，大豹社位於新北市三峽的山區，有一個300多公分的大豹忠魂碑，是1920年代日本政府為了紀念攻打大豹社而死傷的日本軍警而建立。如果為了掠奪資源、以武力血洗大豹社的日本軍警是忠魂，「那浴血護衛土地的原住民是奸匪嗎？」

高金素梅表示，前行政院長林全答應籌設大豹社紀念碑，相關部會在三峽跟新店山區的調查，找到非常多日軍留下來的遺蹟。大豹社在原住民轉型正義上非常重要，若日軍忠魂碑沒有定義為不義遺址、大豹社紀念碑沒完成，原住民在歷史上是忠是奸，會有很大的問號。

高金素梅要求蘇貞昌任內完成大豹社紀念碑，蘇貞昌答詢時回應「可以」。

蘇貞昌表示，這塊土地的主人代代都應該尊敬、肯定，建一個碑簡單，尋找被遺忘的歷史資料更重要，當年捍衛土地的主人、對抗外來入侵者，應予肯定、大大讚揚。

對於高金素梅要求行政院儘速提出行政院版的原住民教育法與原住民學校法、改善原住民部落交通與醫療資源等訴求，蘇貞昌表示，他一直認為原住民在這塊土地上受盡痛苦， 對他們非常不公不義。他過去當屏東縣長時，屏東有8個原住民鄉、55個村，他是第一個到每個村開村民大會的縣長，為屏東縣的原住民開路修橋，深知原住民的痛苦

蘇貞昌說，交通、醫療資源、教育要到位，他都覺得很對，應該要做，立委認為預算執行率偏低的部分，相關部會應該要加強。對原住民族的需要，都要多注意與重視。面對過去的錯誤，現在會盡量來做，當然一時之間難以全部到位，但他的態度是這樣的。（編輯：趙蔚蘭）1080219