中常委提案2020提名黨內優先 吳敦義裁示研議

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨中常委曾文培今天在中常會提案，2020總統與立委選舉，若有黨員登記參加，應排除由非國民黨人士代表國民黨參選，黨主席吳敦義裁示交由組發會研議。中常會也通過現任區域立委提名優先辦理。

曾文培下午在國民黨中常會提案主張，「2020總統與立委選舉，若有符合資格之本黨黨員登記參選，即應依本黨提名辦法產生候選人，排除由非國民黨人士代表本黨參選，除非該選區並無本黨同志參選，才得與友黨或是無黨人士協調共推人選。」

曾文培受訪時表示，總統和立委選舉是單一席次，不是複數選舉，複數選舉可有合縱連橫的機會。九合一選舉過後有很多黨員很想代表國民黨參選，在這些人之中挑出優秀的人就夠了，否則黨員會不知道加入國民黨的意義在哪裡。他並不是排斥其他贊成國民黨理念的人，只是應該先加入國民黨，再進入初選和提名的程序。

國民黨文傳會代理主委程美華會後轉述指出，吳敦義裁示，該案交由組發會和相關單位研議。

此外，國民黨中常委李昭平日前在中常會提案，訂定公職人員1/2條款，各級民意代表任期未過半，不得登記參選其他公職的黨內初選，以及優先辦理17位現任區域立委的提名作業。

程美華轉述指出，智庫已經研議完畢，針對1/2條款，智庫認為，訂定這種限制恐難以產生最具實力的候選人，在艱困選區也會阻絕具有戰力的人選，因此討論後，原提案人李昭平決定撤案。

至於現任區域立委優先提名，程美華說，智庫和常委都沒有意見，將交由2020年立委選舉中央協調小組執行。

吳敦義日前已經定調，總統提名時程為4月公告、5月登記初選、6月初選作業、7月全代會上通過人選。至於立委提名時程，組發會日前表示，3月中下旬開始分階段公告初選時程，無人競爭的單純選區最快在4月上旬完成提名，多人競爭選區則預計將在4月上旬開始作業。（編輯：謝佳珍）1080220