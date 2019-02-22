立院23日召委選舉 綠可望拿10席在野奪6席

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北22日電）立法院8個常設委員會23日將舉行召委選舉，民進黨立法院黨團預估可獲得10席召委，國民黨立法院黨團則在與親民黨立法院黨團的合作下，可望取得6席。

立法院第9屆第7會期8個常設委員會明天將舉行召委選舉，藍綠黨團紛紛發出甲級動員備戰。民進黨立法院黨團今天上午舉行黨團大會，討論本會期各常設委員會召委名單。民進黨團在外交及國防、司法及法制委員會，都篤定有2席召委，其餘委員會則各有1席，預計在8個委員會中，將可拿下10席召委。

民進黨團各委員會預計的召委人選，分別為內政委員會為張宏陸、外交及國防委員會的蔡適應及王定宇、司法及法制委員會的段宜康及周春米、經濟委員會為賴瑞隆、財政委員會為施義芳、教育及文化委員會為蔡培慧、交通委員會為李昆澤、社會福利及衛生環境委員會為劉建國。

其中，內政委員會本會期因將處理公民投票法修法，及台灣地區與大陸地區人民關係條例等優先法案，民進黨立委中沒有人有意願接下召委一職，經黨團成員協調後，最後將由張宏陸擔任召委。

在國民黨團方面，除了外交及國防、司法及法制委員會因人數不足，無法擁有召委席次外，其餘6個委員會，在與親民黨團的合作下，皆可獲得一席召委，分別是內政委員會為林為洲、經濟委員會為孔文吉、財政委員會為羅明才、教育及文化禮讓給加入親民黨運作的無黨團結聯盟立委高金素梅、交通委員會為陳雪生、社會福利及衛生環境委員會為徐志榮。

國民黨立法院黨團總召江啟臣告訴中央社記者表示，國民黨立委席次有限，以及立委補選的席次也尚未加入的情況下，只剩32席，在人數上屈居劣勢，因此如何在每個委員會都能拿到召委，又能夠將黨團要推的法案，以及執政黨要推的優先法案做制衡，就需要布局與考量。

江啟臣說，最終的安排，結果雖差強人意，但還能穩住在6個委員會中的召委席次，雖然有2個委員會不能取得召委席次，但也將黨團核心的幹部與立委，放進這2個委員會中，維持一定的制衡力量。

江啟臣指出，經過上述的綜合考量以及與他黨的合作，讓這次缺少補選立委席次進入黨團的狀況下，能以現有的立委席次，獲得召委席次的最大化。（編輯：王永志）1080222