若獲邀至美國會演講 蔡總統：有3個考量

（中央社記者游凱翔台北22日電）總統蔡英文日前接受CNN專訪，被問及若美國眾議院邀請至國會演說是否會接受時表示，這不是一個簡單邀約和接受的問題，若有此邀約，要從對台灣、對台美關係、對區域和平穩定是不是有利去做綜合考量。

蔡總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，記者詢問，近期美國有一群參議員醞釀正式邀請蔡總統至國會聯席會議演說，假設眾議院議長正式向蔡總統提出邀請，是否會接受。

蔡總統表示，這不是一個簡單邀約和接受的問題，美國在發出此邀約前，一定會有其自身利益的考量跟整個政治情勢評估，因此從台灣的角度來看，假設有此邀約，要不要接受必須從幾個角度來看，分別是對台灣是不是有利、對台美關係是不是有利、對區域和平穩定是不是有利來做綜合考量。

蔡總統也說，如果真的有此邀約，相信台灣會很謹慎地來處理，並做一個很周全的考量。

此外，CNN記者也問及「如果中國明天入侵，蔡總統是否指望美軍出現」，蔡總統回應，國軍的防衛是隨時的，也已經進行24小時的戒備，以現在台灣的防衛能力來看，擁有第一波防衛的能量。

蔡總統同時強調，中國進行第一波攻擊後，中國必須要去承受後續國際壓力，也必須承受對本身經濟及其他層面打擊。因此期待，若台灣承受第一波攻擊後，全世界其他國家可以共同站出來，對中國做出強烈的表示跟壓力。

CNN記者問到，蔡總統是否有信心美國會主導進行，蔡總統則說，這不只是一單純台灣受到攻擊的事情，它是中國展現出的意志，就是不惜以武力來擴充影響力的意志，因此在這個狀況下，所有的利益跟所有受到的可能傷害，是區域性、甚至是全球性的。（編輯：林淑媛）1080222