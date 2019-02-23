國民黨立委補選守2搶2 衝高投票率力拚全上

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨組發會主委李哲華今天表示，面對新北、台南、彰化、金門4席立委補選，國民黨的目標就是守2搶2，守住彰化、金門，全力搶攻新北、台南，目前黨內評估，若投票率達4成，新北、台南就有可能翻轉。

隨著新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣等4席立委補選投票日逼近，國民黨中央立下守二搶二的目標，守住原有的金門及彰化，全力搶攻新北、台南的立委席次，力拚能在3月16日的投票當天打出全壘打，4席全上，讓國民黨在立法院的立委席次更上層樓。

李哲華今天接受中央社記者訪問時表示，目前正針對新北、台南兩地做全力突破。他說，在台南方面就是三軍聯合搶救國民黨台南市立委補選參選人謝龍介，傳統的農漁民為陸軍、海軍，再加上高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及黨中央所組成的空軍助選團，積極拉抬謝龍介的聲勢。

李哲華說，台南有機會可以翻轉，但現在就是要嚴防可能出現的不正當選舉行為，地方也有成立「抓鬼大隊」隨時注意。相對於台南，新北三重雖然長期也是綠大於藍，但由於對手家族的負面新聞多，再加上侯友宜在上次選戰中的得票還略贏，若兩地補選的投票率能達3成5或4成，就有機會翻盤。

對於金門、彰化的選情評估，李哲華表示，雖然金門長期藍大於綠，但有部分參選人是從國民黨出去參選的，因此如何將藍軍的盤護住很重要，也要嚴防對手搶中間或淺藍的選票。傳聞退出民進黨參選的無黨籍金門縣立委補選參選人陳滄江要安排台北市長柯文哲來站台，國民黨也將規劃請韓國瑜跨海站台，拉抬國民黨金門縣立委補選參選人洪麗萍的聲勢。

李哲華指出，彰化原先就是藍大於綠，再加上國民黨內部已經整合完畢，但最後的輔選重任還是要落在彰化縣長王惠美的身上，過去這是王惠美的選區，再加上王惠美曾任鹿港鎮長，若鹿港、和美的票開得好，基本上就沒有太大問題。（編輯：蘇龍麒）1080223