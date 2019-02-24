二二八事件紀念遊行 鄭清華：忘記歷史意味背叛

今年是二二八事件72週年，60多個民間團體24日共同發起「228‧0紀念行動」，反思二二八事件對台灣社會的影響。中央社記者謝佳璋攝 108年2月24日

（中央社記者王承中台北24日電）二二八事件將屆72週年，民間團體今天發起紀念行動，在雨中步行歷史場景，並以手語「念」已故作家柏楊的詩，以無聲表達出受難者與家屬說不出的心聲。鄭南榕基金會董事鄭清華說，忘記歷史，意味著背叛。

鄭南榕基金會、台灣基督教長老教會等63個民間團體今天發起第3次「228·0紀念行動」，紀念二二八事件72週年，以「堅守正義，持續轉型」為題，採步行的方式巡禮當年二二八事件的歷史場景。雖然今天台北天氣溼冷，但仍有不少民眾自備雨具參與，場面十分肅穆。

遊行隊伍於下午1時30分在日新國小集結，隨後便前往二二八事發點「天馬茶房」，並於下午2時28分在由小號演奏「奇異恩典」的樂聲中出發，行經「專賣局台北分局」（重慶南路彰化銀行台北分行）、「台北放送局」（台灣廣播電台），終點站為「長官公署」（行政院），沿途唱名如陳澄波等政治受難者姓名。

隊伍在下午3時40分許抵達行政院，隨後在主辦單位的帶領下，眾人以手語「念」已故著名作家柏楊的詩，以無聲表達出受難者與家屬說不出的心聲，詩人李敏勇也獻詩，並由牧師林宗正祝禱，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

鄭南榕基金會董事、鄭南榕胞弟鄭清華受訪表示，「忘記歷史，意味著背叛。」繼續補綴二二八事件的記憶，不是在消費二二八事件，反而抨擊這樣的記憶補綴，以及其所追尋的轉型正義，才是在消費台灣社會，這絕對不是社會所允許的。

主辦單位表示，「228·0紀念行動」自2017年首次舉辦，復刻1987年「二二八事件40週年和平紀念行動」的遊行方式，今年邁入第3年。明年還是繼續上街，讓所有世代和各個族群記憶及反思二二八事件對台灣社會帶來的影響，表達人民堅守正義的決心，並督促執政當局持續推動落實轉型正義。（編輯：林孟汝）1080224