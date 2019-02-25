李進勇法律人出身 公正不阿形象鮮明

法律人出身的前雲林縣長李進勇謹守法律、公正不阿形象鮮明。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）法律人出身的前雲林縣長李進勇謹守法律、公正不阿形象鮮明，歷任中央與地方政府公職，熟稔行政事務及相關法令，如果順利出任中央選舉委員會主委，將扛起明年大選選務重擔。

前中選會主任委員陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票許多選務亂象請辭獲准，遺缺由行政院長提名李進勇出任；中選會組織法規定，中選會主委由行政院長提名經立法院同意後任命。

67歲的李進勇是雲林縣四湖鄉人，台灣大學法律研究所碩士，曾任法官、律師、立法委員、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主任委員與雲林縣長等職。

李進勇是「平民法律服務」先驅之一，在基隆執業時加入民主進步黨，從此踏入政界，於公元2014年當選雲林縣長，但去年尋求連任失利。

歷任中央與地方公職，李進勇相當熟稔行政事務，對法律的熟悉不在話下，謹守法律、公正不阿的形象更是鮮明，頗受雲林鄉親好評。

李進勇如果順利出任中選會主委，在明年總統、立委選舉及可能的公投選務責任只會更重，而李進勇的個性與堅持，可為中選會的公正形象加分。

民進黨籍立委李俊俋說，有法律專長的李進勇具豐富選舉經驗，很了解實務運作，能避免過去中選會主委是學者，卻跟不上實務腳步狀況；不管派誰任中選會主委，中國國民黨都會杯葛到底，李進勇不是會引起爭議的人，這樣的提名合理。

李進勇形容自己「腳踏實地，實事求是，公正不阿」，這是政治人物很珍貴的特質，從政以來因這些特質受到許多助力；中選會須依法獨立行使職權，而李進勇的行事風格，正呼應中選會主委所必須的人格特質。（編輯：李明宗）1080225