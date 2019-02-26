蘇貞昌：唱和中國唱衰台灣 最讓人民唾棄

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北26日電）行政院長蘇貞昌今天引用歷史批評國民黨主席吳敦義主張的和平協議表示，這種和平協議換來都是戰爭，台灣人展現保衛台灣的決心，卻有一群失敗主義與中國唱和，最讓台灣人民唾棄。

國防部長嚴德發昨天在立法院答詢，被問到解放軍什麼條件下可能攻台時表示，台灣獨立、外力介入時；嚴德發強調，國軍為中華民國而戰，這個核心價值不會改變。

蘇貞昌上午在立法院受訪對此表示，希特勒的德國要打英國，投降主義的英國前首相張伯倫也是主張簽和平協議；日本在打中國的時候，投降主義的汪精衛，也是簽和平協議。

蘇貞昌說，現在中國不放棄武力攻打台灣，中國國民黨主席吳敦義也是主張要簽和平協議，這種和平協議換來都是戰爭，犧牲的都是人民，只有決心要護鄉、護國、護土的人民才能讓外敵不敢輕侮、不會輕啟戰爭。

他表示，就像當年英國民眾縱使只有一支掃把，也都要拿起來對抗，只有這種決心的人，英國才不至於投降，才能拯救整個歐洲，最後打倒希特勒的德國。所以，台灣民眾要有決心，讓外敵不敢輕啟戰爭，讓外敵不會輕舉妄動；保護自己的家人、家鄉、國家，是每一個國民神聖的權利。

蘇貞昌說，台灣人要展現保衛台灣的決心，卻有一群失敗主義、一群人要與中國唱和、唱衰台灣，「這種才最最讓台灣人民唾棄」。

蘇貞昌在答復國民黨立委徐志榮詢問時也說，今天很遺憾，吳敦義公開說要簽和平協議，這是他最不能接受。徐志榮追問，簽和平協議是否等於投降，蘇貞昌表示，正因為要和平，所以他絕對要告訴想要侵犯台灣的敵人，「我為和平，絕對做好應戰的準備。」

蘇貞昌進一步說，一定要讓全世界的人，尤其想要武力犯台的人知道，必須付出代價，這不是只有台灣這樣，連像新加坡這樣和平的國家，新加坡領導人都說，新加坡雖小，但有毒蠍計畫，若要侵犯新加坡，一定會付出慘痛代價。（編輯：謝佳珍）1080226