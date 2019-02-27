總統提名 吳敦義：很特殊情況下不排除第二階段

（中央社記者余祥、王承中台北27日電）國民黨今天敲定總統初選機制採7成民調、3成黨員投票，國民黨主席吳敦義表示，不會重演提名人突然被廢掉重新徵召，但政黨以勝選為目標，「假如在很特殊的情況下」，也不會完全排除第二階段。

吳敦義說，一定要提最好、最強、最安全、最沒有風險、最能致勝的人，這是自然的道理。

國民黨中常會今天作成決議，總統初選採7成民調、3成黨員投票決定人選。會後吳敦義接受媒體聯訪，針對外界認為把黨員投票納入初選就是在卡前新北市長朱立倫，吳敦義說，沒有這些不符合公義的考量。

對於前台北縣長周錫瑋拋出的兩階段初選，吳敦義也說，現在沒有所謂兩階段初選，「初選制度就是制度」，過去曾發生制度下產生的提名人突然被廢掉重新徵召（指換柱事件），這樣的過程不會重演。

不過，吳敦義接著說，如果為了求勝，「國民黨也會有一些制度性的程序，讓獲勝的目標能夠很自然兌現」。

高雄市長韓國瑜目前民調最高，黨內不少人拱他參選，吳敦義的發言被解讀保留徵召可能性。對此，吳敦義說，總統提名本就該在第一階段初選解決，2016年總統選舉是因為特殊狀況下才有兩階段；政黨是以勝選為最重要的目標，「假如在很特殊的情況下，真的考慮要第二階段，也不會完全排除」。

吳敦義指出，只是不能一開始就說要兩階段，也許99%不會發生，也許1%有機會也說不定，但一定要提最好、最強、最安全、最沒有風險、最能致勝的人，這是自然的道理。

國民黨組發會主委李哲華進一步說明，過去提名作業要點中保留1/2以上參選人取得共識即可採用全民調的彈性，但常會今天作成的決議認為總統初選一定要有黨員投票，因此「第15任總統副總統選舉總統候選人提名作業時程暨作業要點」將不會有相關協調機制。

至於是否可能有兩階段初選，李哲華說，組發會是以「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」為依據擬定作業要點，而今天已經確定維持原有辦法，辦法中並沒有規定兩階段初選，作業要點中也不會有所謂的兩階段初選。

外界關注是否保留徵召韓國瑜的可能性，李哲華說，提名辦法中沒有規定徵召的方式，去年九合一選舉是另立特別辦法，若要徵召就要另提特別辦法。

至於提名時程，李哲華說，依照往例，4月公告、5月登記、6月初選作業、7月全代會上通過提名。（編輯：黃瑞弘）1080227