結合音樂與外交 來自加拿大的他譜出台灣之美

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）2月底在加拿大駐台代表官邸有一場春季音樂會，台上邊演奏、邊唱歌的表演者，並非職業吉他手，而是派駐台灣的加國外交官馬孟凱；對他來說，音樂與外交工作可以互補，都與說故事有關。

加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長馬孟凱（Michael McCulloch）日前接受中央社專訪時表示，他從十幾歲的時候就開始彈吉他，20歲左右開始寫歌。在他多年的外交生涯中，他也常在各種不同場合透過音樂來推外交，包括音樂表演或是創作音樂來記錄所遇到的人或是去過的地方。

不過，音樂外交並非馬孟凱曾想過的事。他說，他是一名樂手，也是一名外交官，看似他生活裡不同的兩件事，卻又好像可以結合在一起。

他表示，作為一個音樂人，就是透過音樂來「說故事」；而外交官有一部分的工作是要「分享故事」，特別是有關不同國家、不同文化的故事。「我認為這兩件事是可以互補的。」

漸漸地，他將音樂與外交工作融合在一起。來台一年多的他，就曾在許多不同場合，彈起吉他、透過歌唱來「說故事」，包括到大學演講，參加南島民族國際會議、台北書展記者會等。

不僅如此，2月底在加拿大駐台代表官邸舉行的春季音樂會，由馬孟凱與另一名小提琴手共同表演了10首曲子，都是他的自創曲。

馬孟凱過去曾在婚禮、喪禮等不同場合表演，但近幾年來，他最常做的是家庭式的小型音樂會（house concerts）。他說，比起在酒吧表演，這樣的小型音樂會是比較溫馨的形式，能跟底下聽眾近距離互動，因此他很喜歡這種表演方式。

專訪中，馬孟凱也拿出吉他，現場演唱一首自創曲，是他為一位罹癌朋友寫的情歌，歌詞主要是朋友向他的另一半告別。

對他來說，最難忘的經驗就是當觀眾的內心被音樂觸摸，想到某個人或是想起過去某件事而深受感動。

過去數十年來，馬孟凱創作了數百首歌曲，其中包括A Rainbow of Colors。約在2010、2011年間，他擔任加拿大在聯合國有關人權議題協商的主要協商代表期間，有位跨性別的婦女向他表示，希望有機會在聯合國場合向其他國家的代表說明她受到的暴力及歧視，他一口答應。在那之後，他就寫了這首歌，紀念這位婦女的故事。

另外，馬孟凱透露，他正在創作一套集成曲，預計會有10到12首曲子，目前已完成一半，希望未來一個月內能全部完成。已完成的曲目中，有一首名為Sunrise Over Yangmingshan，是以他造訪陽明山國家公園的經驗來描述陽明山的自然美景。

順利的話，馬孟凱計劃在夏天舉辦一場音樂會，發表他的最新作品。（編輯：王永志）1080303