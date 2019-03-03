讚台灣民主人權發展 加國外交官：是希望的象徵

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）太陽花學運那年，是加拿大駐台外交官馬孟凱首次來台。他表示，世界上許多地方的民主與人權都在退步，不過台灣在這些領域持續進步，是「希望的象徵」；這也是他選擇駐台的原因。

派駐台灣約一年半的加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長馬孟凱（Michael McCulloch）日前接受中央社專訪時表示，他於2014年首次來台，參加人權相關的研討會；那時剛好也是太陽花學運發生的時間。

回憶初次來台的印象，他說，台灣是很年輕的民主政體，雖然世界上很多地方的民主與人權都在退步，不過，台灣在這些領域持續進步。身為一個國際人權法學者，台灣的發展讓他感到很振奮；對他來說，台灣就是「希望的象徵」。

除了外交官的身份，馬孟凱在駐台之前，長年利用工作之餘在加拿大的大學教課，講授有關國際人權法相關的課程。

他說，台灣在人權、民主方面的發展，是他選擇派駐台灣的主要原因。

談到台加關係，他認為，婦女賦權、原民事務、LGBT權利等都是台加雙方可以進一步交流合作的領域。

有關行政院日前通過同婚專法，送交立法院審議，馬孟凱表示，他個人感到非常有盼望（hopeful）。人權不能只是某些人的權利，人權應該是所有人都享有的權利。

他指出，以加拿大的經驗來看，10多年前加拿大修法讓同婚合法化後，雖然當時有很多人不支持同婚，但現在，大部分的加拿大民眾都支持婚姻平權。同婚合法化並不會改變社會原貌，只是讓更多人有權利選擇他們所愛的對象。

至於應該訂專法或是修正現有法律，他表示，重要的是要確保每個人都有結婚的權利，而要用何種方式，應由台灣人民自己決定。

此外，談到一年多的台灣生活，馬孟凱說，台灣有很多美食，他最喜歡牛肉麵；另外，台灣還有美麗的自然風光。熱愛大自然的他也透露，加拿大辦事處今年將組隊參加泳渡日月潭的活動。

對於在台生活，他表示，唯有兩件事是他不喜歡的：地震和臭豆腐。雖然加拿大也有地震，不過規模比台灣的地震小。至於臭豆腐，他笑說，他還在努力嘗試接受臭豆腐的味道。（編輯：王永志）1080303