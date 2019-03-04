擁核團體再提二公投案　重啟核四與核能減煤

（中央社記者陳俊華台北4日電）以核養綠公投發起人黃士修今天表示，將提出「重啟核四」、「核能減煤」兩個公投案，目前兩案都已經收到超過4000份連署書，達到公投提案門檻，下午將送中選會正式提案。

黃士修領銜提出「重啟核四」公投案，主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」醫學物理學會理事廖彥朋則為「核能減煤」公投提案領銜人，主文為「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」

黃士修上午在立法院舉行記者會表示，「重啟核四」公投案已收集到20萬份連署書，將從中抽出4000份整理造冊；「核能減煤」公投案是在兩週前提出，連署書已超過5000份，將抽出4300多份造冊，跟中選會確認後，若無意外下午就會送到中選會正式提案。

黃士修指出，經濟部說核四的燃料棒已被送去美國，但民眾不知道的事，大部份燃料棒都留在核四廠區，少部分放在美國的燃料棒則根本賣不出去，「隨時可以運回來」；用核能、保留核能、甚至新增核能可能性，跟上國際趨勢，才是具體把燃煤發電減下來的途徑。如果台灣能把燃煤發電歸零，他也能接受核能發電也歸零，但能源配比怎麼定，應回到專業討論。

黃士修說，在台灣反核、擁核的各有支持者，呼籲中選會就讓提案順利通過，他們會努力連署、成案，最後經全民公投，核四30年來的恩恩怨怨，就讓這個公投來解決，全民一起面對問題、選擇台灣的未來。

廖彥朋說，「核能減煤」公投是創制案，要求政府制定包含究責機制的專法，讓2030年前達成核能發電比例不能低於燃煤發電。有鑑於去年愛家公投的創制案在今年順利成為法案後，創制才是有效解決能源議題爭議的手段。

廖彥朋表示，希望將接任中選會主委的李進勇，上任後第一份功課就是核能減煤公投，請依法處理，他們的提案絕對符合公投法規定，如果中選會要用行政手段意圖卡他們的案子，「我們一向都是玩真的，一定會陪你們玩到底」。（編輯：林淑媛）1080304