韓國瑜訪陸 張小月：若有需要海基會願協助

高雄市長韓國瑜將在3月底訪陸，海基會董事長張小月5日表示，若有需要，海基會願意提供協助。中央社記者繆宗翰攝 108年3月5日

（中央社記者繆宗翰台北5日電）對於高雄市長韓國瑜將在3月底訪陸，海基會董事長張小月今天表示，只要兩岸在公平、對等、尊嚴下互動，非常贊成、鼓勵地方政府赴陸交流；若有需要，海基會也願意提供協助。

海峽交流基金會今天中午舉行媒體餐敘，張小月被詢及相關問題時作上述表示。

高雄市政府兩岸小組4日召開首次會議，由韓國瑜主持。他說，預定22日到28日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流。

對此，張小月說，過去也有很多縣市首長訪陸，只要兩岸是在公平、對等、尊嚴下，正視中華民國存在的現實，對地方政府交流都非常贊成鼓勵支持；「只要有利於台灣經濟、兩岸穩定，我們都贊成」，「中央、地方一起拼經濟」。

張小月並表示，如果韓國瑜有需要，海基會也願意提供協助。至於赴陸相關須知，大陸委員會也已經提醒了，要依據「兩岸人民關係條例」。

她也提到，希望中國大陸能務實面對中華民國存在事實，開啟兩岸官方、兩會交流。

另外，對於台商回台投資稅率相關修法草案，張小月表示，目前是第一年扣8%、第二年扣10%，政府相關部門還在研議，若台商投資的產業對台灣經濟也有幫助，政府、海基會都在努力，希望爭取更好的稅率，鼓勵更多台商回台。（編輯：楊昇儒）1080305