傷害罪加重刑責 朝野立委達初步共識

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法部分條文修正草案。傷害罪章部分，朝野立委達成共識，傷害罪調高刑度到5年以下；激於義憤使人受傷或重傷，提高罰金金額到新台幣20萬元。

現行刑法第277條第一項規定，傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

行政院、司法院的修法提案版本，要將刑法277條第一項的刑度改為處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

法務部檢察司長王俊力解釋，會這樣修法，主要是考量現行傷害罪與妨害自由罪、竊盜罪等保護自由、財產法益的法定刑相較，刑度顯然有不足情形，傷害人的身體跟健康有提高刑度的必要，也賦予法官較大的量刑空間。

朝野立委討論到刑法第279條義憤傷害、重傷害罪時，民進黨立委段宜康問在場官員何謂義憤，也問如果是基於報復心理或私刑正義的話算不算。

法務部政務次長蔡碧仲解釋，「義憤」指的是客觀上一般人都沒有辦法忍受的事情，且要符合「當場」的要件，如果是過幾天後才犯罪或是鄉民正義就不屬於，因為這是事後行為。

司法院刑事廳長蘇素娥則舉最高法院判例進行說明，必須有他人先實施不義行為在先，客觀上其不義行為，一般人會引起公憤，且時間、空間要有關聯，當場激憤難忍，這幾個狀況都符合才算；「私刑正義」、「鄉民正義」是不包含在這裡面的，因為沒有時間、空間的關聯性。

對此，現行刑法279條規定，當場激於義憤犯下傷害、重傷害者，處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，但致人於死者，處5年以下有期徒刑。行政院、司法院的提案修法版本為，罰金金額提高為20萬元；朝野立委討論後初步達成共識。（編輯：趙蔚蘭）1080307