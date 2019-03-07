兒虐修法3項爭點 朝野無共識待協商

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院司法及法制委員會今天初審完成刑法部分條文修正草案，關於兒虐修法提高刑責部分，朝野立委對於被害者年齡、最高刑度及凌虐定義等3項爭點沒有共識，保留待協商。

司委會召委周春米裁示，全案審查完竣，提報院會處理前須交黨團協商。

牽涉到兒虐議題的刑法第286條修法，主要有3項爭點，包括被害者年齡、最高刑度及凌虐定義。現行規定，未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

國民黨立委沈智慧表示，保護年齡該調高到「18歲」以下，凌虐致死當然要判「死刑」。

民進黨立委鄭運鵬認為，司法實務上一般不會用到刑法第286條，這不是刑度的問題而已，而是「凌虐」這個詞很難定義，應加以釐清。

親民黨立委陳怡潔也說，法界對於凌虐的定義是要長時間且持續性的行為，但很多兒童並非長時間且持續被毆打，就不構成此要件，應該要放寬凌虐兒童的定義。

時代力量立委黃國昌也主張，保護對象要擴大到18歲，才能跟聯合國兒童權利公約接軌；所謂凌虐的概念是要經常反覆實施，他個人不以為然，也不知道這樣的解釋從何而來。

法務部檢察司長王俊力說，大部分刑法分則內針對兒童的年齡設計規範是16歲，而且根據衛生福利部提供的重大兒虐事件數據，民國106年至107年，發生在15歲到18歲的案件數為零，大部分是發生在15歲以下，因此沒有更動原先條文所設計的16歲。

至於凌虐的定義，王俊力指出，一般人會認為是非人道待遇，有積極性、消極性行為，法條文字上沒有限於長期性行為。

司法院刑事廳長蘇素娥表示，凌虐是持續性而非連續性的行為，也與偶然毆打成傷是不同的，假設凌虐而受傷，實務見解會認為有法規競合狀況。

兒虐修法另一個爭點在於，立委的提案版本中，有人認為凌虐致死最高刑度應到死刑，而行政院、司法院的版本最重為無期徒刑。

王俊力說，凌虐兒童致死是嚴重的事情，但就犯意而言，一開始非殺人犯意，只是後來產生致死結果，這跟殺人罪有所區別。

關於刑法第286條修法部分，召委周春米裁示保留送協商，也建議法務部持續跟相關提案委員溝通。

至於刑法第276條、第284條中規範的業務過失致死、業務過失傷害條文，行政院、司法院這次提案修法刪除。

行政院、司法院提案版本為，過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

此部分由於朝野立委並無共識，召委裁示保留送協商。（編輯：楊凱翔）1080307