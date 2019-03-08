金門立委補選 三八佳節候選人大打婦女牌

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）今天是「婦女節」，金門縣立委補選國民黨候選人洪麗萍邀請多位國民黨籍女性立委跨海助選，衝高人氣；無黨籍候選人陳滄江向婆婆媽媽賀節，爭取支持。

中國國民黨籍立法委員柯志恩、李彥秀、林麗蟬、王育敏今天抵達金門，冒雨與洪麗萍掃街拜票。金門縣長楊鎮浯表示，樂見過去立法院同事前來，盼洪麗萍能加入女立委行列，共同為金門發聲。洪麗萍則祝福天下婦女朋友幸福美滿，婦女節快樂。

今天適逢農曆2月初2，是「金門恩主公」牧馬侯陳淵的生日。無黨籍候選人陳玉珍前往庵前村牧馬侯祠，與居民同慶，她並與一群小朋友參加古崗廟會。她說，與金門未來的希望一起參與在地活動，正是她一向「視野國際化，行動在地化」的訴求。

無黨籍候選人陳滄江一大早趕到水頭碼頭，向到金門本島上班的民眾拜票；中午到牧馬侯祠獻爐敬金，接著到古崗村拜票，再轉往社會福利館參加金門縣各界慶祝婦女節活動，並向婆婆媽媽賀節，尋求支持。

無黨籍候選人蔡西湖勤走基層，他說，他不抹黑或攻擊他人，為民眾做事、得到鄉親肯定才重要，只要「相信西湖」，一定「看見幸福」。

前立法委員楊鎮浯當選金門縣長，依法已於去年12月25日宣誓就職，該選舉區立委席次將於16日進行補選投票，共6人投入選戰，包括洪麗萍、陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、洪志恒、陳玉珍。（編輯：戴光育）1080308

金門立委補選將進入倒數階段，無黨籍候選人陳滄江（右3）8日參加金門縣各界慶祝婦女節活動，向婆婆媽媽們祝賀，並尋求支持。（陳滄江競選總部提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年3月8日