布拉格市長3月底訪台 深化醫療能源產業交流

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）自稱「台灣迷」的捷克首都布拉格市長賀瑞普，3月底將應邀訪台，外交部今天表示，賀瑞普率團訪台將參加「智慧城市論壇」，並規劃深入了解台灣在智慧醫療、交通、能源等領域的發展，以深化合作交流。

現年37歲的賀瑞普（Zdenek Hrib）出身海盜黨，去年11月在市議會選舉後出任布拉格市長。上任2個月後，賀瑞普於今年1月宣布布拉格與中國交往時應該展現自信，並以人權為基礎，打算廢除與北京締結為姐妹市的協定中，有關一個中國政策和台灣屬中國領土的第3條條款。

賀瑞普日前受訪時表示，自己是「台灣迷」，他學生時代曾到台灣實習，覺得台灣像家一樣，期待再次訪台。

有關賀瑞普將於月底訪台，外交部發言人李憲章對中央社記者表示，外交部表達歡迎。賀瑞普此行率團來台參加「智慧城市論壇」，並規劃深入了解台灣在智慧醫療、智慧交通、智慧能源相關領域與科技發展，以利雙邊深化產業合作、人文交流。

「智慧城市論壇」將在3月26日至29日登場，李憲章說，賀瑞普來台相關行程待安排確定後，將再進一步說明。未來外交部將基於民主、自由、人權等共享價值，持續與各國合作推動城市與人文交流。

此外，有關布拉格市議會近期將討論刪除布拉格市府與北京姐妹市協定內的「一中條款」，李憲章表示，外交部一向認為世界各城市之間的交流不應片面設置政治前提，也不應強迫對方接受具政治目的的交流條款。

他說，交流本身即是在溝通與了解彼此歧異，外交部盼各方尊重布拉格市議會的民主程序，讓城市間的交流回復應有的常態，以促進人民交往與福祉。（編輯：楊凱翔）1080309