吳敦義：若重返執政將檢討蔡政府年改

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨主席吳敦義今天表示，蔡政府的年改做得太過分，若國民黨重返執政，一定會檢討，雖不能說是二次年改，但要合理合宜的調整。

馬英九基金會、長風基金會今天合辦「2019民間能源會議」，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前新北市長朱立倫，以及吳敦義都出席開幕式。

對於有意參選2020總統的前立法院長王金平日前表達，國民黨重返執政後，將推動「二次年改」，吳敦義指出，國民黨若有機會在2020年重返執政，一定會檢討蔡政府的年改，做比較合理合宜的調整。

吳敦義說，針對蔡政府的年改做合理合宜的調整，就是讓軍公教警消安心，並維持有尊嚴、衣食無缺的退休生活，這是國家對於軍公教警消應有的誠意跟保證，也是國民黨堅持的目標。

與會的朱立倫也表示，年改不是不能改，而是違反信賴保護原則，並且不公不義，因為對某些特定職業傷害。朱立倫表示，從經濟來講，很多改革要用「加法」而不是「減法」來計算，未來會提出完整具體的政策。

前總統馬英九日前回應媒體詢問是否支持朱立倫參選總統時表示，國民黨正要進入初選階段，所有優秀的黨員參選他都支持也祝福；吳敦義在去年選舉中花很多心血，讓國民黨大勝，非常值得肯定。

前立法院長王金平8日向退休軍公教人員承諾，如果他代表國民黨參選2020總統，國民黨重返執政後，他將重新檢討年金改革的相關法律，將推動「二次年改」，還給大家一個公道。（編輯：林沂鋒）1080310