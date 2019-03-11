藍不滿台日漁業協商結果 綠：政府沒退縮

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北11日電）國民黨立法院黨團今天指出，政府對於守護重疊經濟海域的漁民權益，漫不經心又粉飾太平；民進黨團幹事長管碧玲說，完全沒有退縮的問題，民進黨不可能出賣漁民。

於日本東京舉行的第8次台日漁業委員會日前落幕，雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則等議題進行討論，未能達成共識；雙方同意於今年漁汛期來臨前，擇期繼續協商。

國民黨團今天上午召開記者會，黨團總召江啟臣表示，政府3年來不但沒用心照顧討海人，更屈從日本自我限縮，外交部與農委會對於守護重疊經濟海域的漁民作業權益，漫不經心又粉飾太平，導致台灣「漁」不聊生，台灣漁民不願成為總統蔡英文媚日政策的祭品，也不要任人宰割、束手待斃。

江啟臣指出，爭議海域沒達成共識，政府連要求日本不要對台灣漁船執法都做不到，這對漁民來說是非常卑微的要求；蔡英文與其對日本提出安保對話，不如好好安保台灣漁民，保障漁民們的安全。

國民黨團書記長吳志揚則說，漁民紛紛抱怨民進黨上任後台灣的漁場不斷限縮，過去至少是4、500艘漁船賴以維生的漁場，現在卻難以進入；希望政府能硬起來，重啟談判。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，完全沒有退縮的問題，而且民進黨不可能出賣漁民，也絕不可能把漁民的權益當作外交籌碼，這樣的指控令人匪夷所思，這應該是立委補選前的政治操作。（編輯：趙蔚蘭）1080311