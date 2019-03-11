朱立倫：黨不能只有一位韓國瑜 我要反省學習

（中央社記者王承中台北11日電）前新北市長朱立倫今天針對高雄市長韓國瑜表態做滿市長任期表示，韓國瑜能夠做到讓大家有感，國民黨跟他自己也要反省，應該要做得更好，讓國民黨不能只有一位韓國瑜，要有更多位韓國瑜。

韓國瑜今天接受廣播專訪時表示，現在2020總統大選完全不在考量中，高雄市長任期會繼續完成，他說，「4年任期當然會做滿」，現階段最重要任務就是帶領高雄向前衝。並坦言4月不會去領表登記黨內初選。

前新北市長朱立倫稍早受訪表示，他跟所有國民黨政治人物要檢討，韓國瑜能夠做到讓大家有感，國民黨跟他自己也要反省，應該要做得更好，讓國民黨不能只有一位韓國瑜，要有更多位韓國瑜。

朱立倫說，韓國瑜是國民黨重要的資產，現階段最受到國民喜好的市長，國民黨立委補選的候選人都希望韓國瑜能幫忙加持，韓國瑜也跟他表示，最重要就是把市政工作做好，這是為報答高雄市民期待所要做的努力。

對於國民黨總統提名仍未排除徵召，媒體詢問是否擔心還有變數。朱立倫表示，國民黨要推出最強的候選人，黨中央一定會有考量。每一位有意參選的人都要讓自己變得更強、夠好，韓國瑜是學習的目標，「韓國瑜讓市民肯定，我們自己要更加油」。（編輯：楊凱翔）1080311