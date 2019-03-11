虐童致死修法僅無期遭議 法務部決定調整

（中央社記者劉世怡台北11日電）凌虐幼童致死修法最重可處無期徒刑，引發輿論認為刑罰太輕，法務部今晚指出，願意調整步伐，將於明天邀集關心兒少的相關團體及專家，一起來思考研擬可行方向。

新聞稿指出，有鑑於兒虐事件層出不窮，法務部已研擬刑法第286條修正草案，現於立法院審議中。

草案除提高兒虐者的處罰刑度外，並增訂了凌虐幼童致死(最重可處無期徒刑)、致重傷(最重可處12年有期徒刑)的加重結果犯規定，但是外界仍認為處罰過輕、對兒少保護尚有不足，且部分立法委員也在立法院提出增訂死刑的修法提案。

法務部指出，為回應民眾的呼籲，願意調整步伐，並將於3月12日，邀集關心兒少的相關團體及專家，一起來思考研擬可行的方向。

法務部表示，兒虐案件的發生，法務部同感痛心與不捨，也強烈譴責施虐者，除法制面的修正研擬之外，並要求所屬檢察機關從速從嚴偵辦。

法務部表示，身為國家的法務部門，如何加強兒虐防治政策，以捍衛兒少生存權益，更是責無旁貸，因此，法務部已指示各地檢署婦幼專組與家防中心、社會局建立聯繫窗口，使檢察官能及早介入兒虐案件的偵辦。

另外各地檢署婦幼保護執行小組利用定期或不定期召開的執行會報，隨時與社政、警政、醫政等網絡成員檢討執行成效，期能有效發揮保護兒少網絡的功能。

法務部針對司法相驗案件，研議推動6歲以下兒童死亡原因檢視及參與衛福部的兒童死亡原因回顧計畫，期能釐清兒童真正死亡原因，以避免類似事件一再發生。（編輯：張銘坤）1080311