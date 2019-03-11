政院審酒駕累犯判死 刑度與比例原則待釐清

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院今天召開跨部會會議審查法務部所提刑法修正草案，以加重酒駕刑罰，但因涉及刑度與比例原則等問題，將待法務部彙整意見後，再行討論。

法務部2月底公布刑法185-3條修正草案，重點為酒駕加重刑罰及增訂沒收條款，酒駕致死本刑最重12年、再犯酒駕致死本刑最重死刑，犯罪交通工具可沒收；行政院已將本案列為本會期最優先法案。

行政院政務委員羅秉成今天下午召開跨部會審查會議，邀集交通部、法務部、衛福部、內政部以及司法院等相關部會，針對刑法修正草案交換意見。

羅秉成會後受訪時表示，各部會今天針對草案內容包括刑度是否合宜、有無違反比例原則、以及執法技術等問題等進行初步討論，例如草案明定酒駕累犯加重刑罰，最重死刑是比照殺人罪刑度，但有學者質疑酒駕判死違反罪刑相當原則或比例原則。

又如草案明定，酒駕的交通工具一律沒收，如此對於出借車輛、不知情的第三人是否刑度過重，也待釐清，另外，草案也規定酒駕可扣押車輛，以現狀估計一年扣車約5萬輛，是否有足夠的空間保管，也是問題。

此外，羅秉成說，現行道路交通管理處罰條例中也有沒入的規定，按理行政罰則應比刑事處罰嚴格，但刑法修正草案對酒駕車輛的刑事沒收規定，卻比行政沒入還嚴，這部分也需要再協調。

他說，今天會議中是各單位廣泛交換意見，並未做出結論，將待法務部彙整意見後，再儘速進行後續討論。（編輯：陸倩瑤）1080311