國軍營區3月開放2場次 神龍小組高空跳傘

（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部宣布台中陸軍龍翔營區開放將在30日登場，將有神龍小組高空跳傘外，另有多項軍備靜態展示。另外，台北港營區將於23日開放，除幻象戰機將衝場外，也開放康定級艦等4艘軍艦，供民眾登艦參觀。

國防部上午召開「陸航602旅龍翔營區開放」及「台北港國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」規劃說明記者會。

陸軍第十軍團參謀長林文皇少將上午表示，30日上午8時至下午4時將在新社龍翔營區（台中市新社區興社街2段32-5號）登場，共分動態活動及靜態展示。

動態活動部分，除了有空軍IDF、F-16戰機衝場外，也有神龍小組高空跳傘、陸軍專校戰鼓表演、台中女中儀隊表演、特戰部戰技表演、甲車試乘、火砲底火試拉及戰鬥個裝體驗等。

靜態展示部分，則有AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機、OH-58D戰搜直昇機、CH-47D契努克運輸直升機，以及雷霆2000多管火箭、復仇者飛彈車、拖式飛彈車、CM33八輪甲車、蜂眼雷達車等。

台北港國防知性之旅部分，海軍司令部副參謀長梁明德少將上午表示，由海巡署、台灣港務公司、海軍司令部共同舉辦的台北港營區開放，23日上午8時至下午4時將在台北港海巡基地登場。

梁明德表示，當天共有康定級艦、錦江級艦、海巡宜蘭艦級桃園艦等4艘艦艇供民眾登艦參觀；另外也有2艘光六飛彈快艇靠泊陳展。

岸上部分，則規劃雷霆2000多管火箭、雲豹甲車、復仇者飛彈車、AAV7兩棲突擊車、愛國者三型飛彈車、憲兵重型機車等15項武器裝備陳展。另外，當天上午9時幻象戰機將以大雁隊形衝場，為活動揭開序幕。

國防部表示，今年共5場營區開放。3月30日台中新社龍翔營區航空602旅（配合黑鷹直升機成軍週年）、9月28日基隆威海營區131艦隊（配合派里級雙艦成軍週年）、10月8日花蓮空軍基地五聯隊（配合八一四空戰勝利紀念日）、10月19日台南空軍基地一聯隊（配合光復節）。

另外，因應北部地區民意需求，與海巡署協商後，加開3月23日台北港營區開放場次，屆時海巡、海軍艦艇及裝備將進行陳展，讓民眾參觀。（編輯：黃國倫）1080312