憶GATT談判 總統：我專長貿易法律是半個經濟人[影]

（中央社台北10日電）總統蔡英文今晚分享和GATT的緣分，以及台灣申請加入GATT的小故事；蔡總統說，她從1980年代後期，開始參與台灣對外經濟貿易談判，是非常難得的旅程，對她來說，這份經驗直到今日仍然十分珍貴。

蔡總統晚間在官方LINE群組上傳影片談到，當年她從倫敦政經學院畢業，剛拿到博士學位，主要專長是貿易政策與法律，當時想到國際組織做事，寫信給關稅暨貿易總協定（GATT）詢問是否需要倫敦政經學院剛畢業、拿到博士的法律人。

總統指出，GATT回信說需要經濟學家非法律人，「我當時覺得大概押錯寶」，應該寫自己是主修貿易與法律、算是半個經濟人的申請者；因為把自己定位錯了，所以錯失機會。

不過，蔡總統表示，1990年代中期後GATT轉為世界貿易組織（WTO），開始有救濟程序，又需要法律人，有其他國家談判代表問她「要不要被考慮作為他的上訴機構的成員」，但2000年她擔任陸委會主委，就沒有再考慮那項生涯選擇。

談起WTO，蔡總統說，WTO是世界上最大貿易組織，台灣必須要有席位，才能確保在所有世界貿易過程中不被歧視，因為WTO最重要原則就是不歧視待遇，這也是為什麼台灣從1992年以來一直想加入，取得國際貿易公平對待位置。

總統表示，當時台灣歷經很長談判時間，雖然1995年已經談完，但因為當時國際間有共識，讓台灣與中國同時、但分別入會，等中國2000年完成談判，台灣才在2000年之後加入WTO，這段談判歷史長達8、9年，對任何參與的人來說，都是人生可貴經驗，對她來講也是。（編輯：張均懋）1080510