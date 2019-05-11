馬王朱發聲挺自經區 為台灣經濟非做不可

（中央社記者王承中台北11日電）對總統蔡英文指成立自經區是一種變相的中國製造說法，前立法院長王金平表示，只要有助台商活下去的方法都應該試；前總統馬英九則認為，自經區非做不可，才能讓台灣經濟復甦。

參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫則說，自經區不要變成自己驚嚇自己的「自驚區」，蔡政府一定要了解，自經區是希望台商能回台投資，並且讓大家都進來台灣才是重點。自經區就是自由貿易特區，將來台灣可以發展成為自由貿易島，政府要用積極態度去做，而非自己驚嚇、限制自己。

美國昨天正式將中國2000億美元輸美商品關稅從10%上調至25%。總統蔡英文10日召開國安高層會議後表示，成立自經區是一種變相的「中國製造」，讓台灣倒退回數十年前的加工出口特區。

參加國民黨總統初選的王金平今天發出聲明表示，蔡政府竟然說自經區會讓台灣成為中國貨品加工出口的特區，混淆台灣貨和大陸貨，是變相的中國製造，會讓台灣倒退回數十年前的加工出口區。蔡政府這一席話讓他瞠目結舌。

王金平認為，台灣面對未來的全球經貿新情勢，只要有助於台商活下去的方法，什麼都可以試、都應該試。

此外，馬英九今天受訪時也說，當年提出來就是因為自經區對台灣非常重要，因為台灣參加的自由貿易協定很少，目前只有10%的出口貨品有獲得優惠稅率，所以台灣要趕快開放自己，讓更多貨物、資金進來，才能讓台灣經濟復甦，他認為自經區非做不可。（編輯：郭萍英/林淑媛）1080511