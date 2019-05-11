議員遭恐嚇而關臉書 陳其邁盼政治人物籲理性

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨高雄市議員嚴厲監督市長韓國瑜遭網友FB留言不理性辱罵，包括康裕成、簡煥宗都關閉臉書。行政院副院長陳其邁今天說，「政治人物是粉絲偶像應出面喊話讓社會和平理性」。

陳其邁今天出席在草衙道購物中心舉辦的「台灣水噹噹」講古比賽活動後受訪。他呼籲「保持理性、相互尊重」，民主社會要相互尊重，政治人物既是粉絲的偶像應講講話，讓社會和平理性，勿偏激，那是民主社會裡不好的作法，政治人物要帶頭起示範作用。

時代力量市議員黃捷日前質詢自經區議題，不滿韓國瑜跳針式的答覆而氣到翻白眼，結果臉書也被灌爆，還被批評「弱智」等不堪字眼。面對議會同事關閉臉書，黃捷說「不會關臉書，對於一些過激的言詞，不會去理會，盼市政討論回歸政策面」。

民進黨市議員簡煥宗、康裕成等人連日監督市政質詢，事後引來「韓粉出征」，接連在議員臉書留言批評。簡煥宗表示，他的支持者會留言批評那些不理性的留言，如此就會造成對立，而且不理性的留言還影響到他的家人；如果每個留言都要報警，警方會疲於奔命，為免造成社會對立，所以上午決定關閉臉書。

昨天率先關閉臉書的康裕成回應「臉書我先關閉了，一覺醒來被灌爆！不理性的辱罵，感到很生氣，也很擔憂。」她說，暫時關閉也是為韓市長好、為韓粉好，若持續下去，韓粉爆衝恐導致更激烈的社會對立。她說「讓大家冷靜2天吧，關臉書前，辱罵我的恐嚇我的，也不打算提告」。(編輯:孫承武)1080511