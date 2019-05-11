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是否再選高雄市長 陳其邁：先等韓國瑜征服宇宙

最新更新：2019/05/11 20:00
由番薯衛星電視台主辦的第3屆台語講古比賽總決賽11日在高雄舉行，行政院副院長陳其邁（右）到場參與，也應邀上台進行台語大考驗。中央社記者王淑芬攝 108年5月11日
由番薯衛星電視台主辦的第3屆台語講古比賽總決賽11日在高雄舉行，行政院副院長陳其邁（右）到場參與，也應邀上台進行台語大考驗。中央社記者王淑芬攝 108年5月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）行政院副院長陳其邁近來頻頻在高雄走動，外界解讀可能要回來選高雄市長。他今天表示，「等韓市長征服宇宙再說」；高雄是他一生懸命的地方，現在在高雄、永遠都不會離開高雄。

陳其邁下午出席在草衙道購物中心舉辦的「台灣水噹噹」講古比賽，在和小朋友尬台語時，有幾道題目被小朋友考倒，他坦言台語要再加油。隨後一句台語「以後市長也要來參加」，在結束活動後更遭媒體追問是否暗示以後「會以市長身分來參加」，陳其邁表示，這是因為講台語比賽，市長出席會帶動大家講台語。

對於近來頻頻在高雄走動，有媒體解讀「可能回鍋再投入高雄市長選舉」，陳其邁先是一句「等韓市長征服宇宙再說」，隨後說「做什麼像什麼，我現在是副院長，有很多機會在中央協助高雄產業發展，我當然要盡心盡力來做，這是我一向做事情的態度。」

陳其邁說，「高雄是我的家，常常回家這是正常。高雄對我而言當然是一生懸命的地方，現在在高雄，永遠都不會離開高雄。」

早上，高雄市長韓國瑜出席「編舟計畫公益啟蒙體驗營」活動，被問到「陳其邁頻頻在高雄走動被解讀是要再投入市長選舉」。韓國瑜表示，「寧願相信他願意為建設高雄付出一個高雄子弟的努力」；副院長時常在高雄，對高雄絕對不會是壞事，位高、能量高、資源多，關心高雄的建設是好事。（編輯：孫承武）1080511

行政院副院長陳其邁（右）11日到高雄出席第3屆台語講古比賽活動，應邀上台挑戰台語測驗，現場趣味橫生。中央社記者王淑芬攝　108年5月11日
行政院副院長陳其邁（右）11日到高雄出席第3屆台語講古比賽活動，應邀上台挑戰台語測驗，現場趣味橫生。中央社記者王淑芬攝　108年5月11日
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