藍總統初選最快15日啟動 6/10擬公布參選者名單

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨明天中常會可望一併通過總統提名特別辦法、作業要點和時程。根據初步規劃，6月10日將公布參加初選者名單，7月6日至14日進行全民調，7月17日中常會提報總統提名人選，7月28日全代會正式提名。

國民黨組發會將在明天中常會上一併提報總統提名特別辦法、作業要點和時程，以及中央提名協調小組成員名單，可望在常會一次通過，正式啟動初選程序。

根據國民黨初步規劃「第15屆總統副總統選舉總統候選人提名作業時程」，6月10日前將由黨副主席曾永權、郝龍斌、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政等5人組成的中央提名協調小組，評估、徵詢參加初選人選，以及告知他們需繳交選務作業費500萬元。

根據初步規劃時程表，6月10日將正式對外公布參加初選者的名單，並在6月14日前舉辦參加初選同志的座談會，讓參選者挑選民調公司、黨中央說明政見會形式等，隨後在6月23日至7月4日間舉辦國政願景電視發表會。

而全民調執行的時間，則規劃在7月6日至14日之間，並在執行完成的隔日公布民調結果，7月17日將總統提名名單報請中常會核備，並在7月28日全代會上通過。

國民黨針對2020總統提名另訂特別辦法，主要就是為將被動參選的高雄市長韓國瑜、有黨權問題的鴻海董事長郭台銘等人一併納入初選機制中，且不用領表、登記程序，以全民調產生最後人選。

在民調執行上，黨務人士指出，全民調不納手機樣本，將由參選人選出5家民調公司、3000份以上樣本數進行住宅電話抽樣；至於有參選人提議應辦辯論會，黨務人士說，不在規劃之中。

中常委曾文培表示，目前黨中央規劃總統提名的大方向，包括民調不納手機、不辦辯論會等，大致取得常委的共識，明天常會應該只會針對一些細節進行討論。

曾文培說，譬如說，黨中央規劃北、中、南3場國政發表會，但他認為，過去要辦區域的政見會，主要是因應黨員投票，但這一次既然沒有黨員投票，考量到成本問題，由媒體轉播一場大型發表會即可。

此外，曾文培認為，民調納入手機樣本雖立意不錯，但有很多技術面的問題要克服，像是如果一人擁有多隻門號，或是使用者和登記者為不同人等問題，黨中央這一次已將民調抽樣樣本數增加，大幅降低誤差，應沒有改變的必要。（編輯：趙蔚蘭）1080514