推動國土復育 未來人民或團體也可提出劃定提案

（中央社記者王承中台北16日電）內政部今天表示，為積極推動國土復育，內政部部務會報今天通過訂定「國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂辦法」，未來人民、團體得以書面提案劃定國土復育地區，經主管機關評估可行後依法辦理。

內政部今天表示，因應氣候變遷及歷次重大天災影響，遭受嚴重災損或具高度災害潛勢地區，亟需透過復育工作，保護國土及人民生命財產安全，「國土計畫法」已訂有國土復育專章，給予目的事業主管機關實質推動復育工作的法源依據。

內政部指出，為規範國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂的辦理程序，內政部依據「國土計畫法」授權，訂定「國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂辦法」，明定劃定機關應先擬具劃定計畫，公告劃定國土復育促進地區，再擬具復育計畫，並報請中央目的事業主管機關核定，必要時程序得併行辦理，以加速復育作業。

內政部表示，由於長期關注國土復育議題的相關機關構、人民或團體，也具有相關專業知能，為積極推動國土復育，這次訂定辦法除對國土復育促進地區的劃定及計畫擬訂過程，納入公開展覽等民眾參與程序外，並納入機關構、人民或團體，得以書面提案劃定國土復育促進地區，經目的事業主管機關評估可行後，依法辦理。

內政部指出，依「國土計畫法」規定，劃定國土復育促進地區，如涉及原住民族土地，應邀請原住民族部落參與計畫的擬定、執行與管理；此次新訂辦法更明定，召開相關會議14日前，應以書面通知原住民族部落參與，以依法保障原住民族權益。

內政部表示，「國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂辦法」因與全國國土計畫、直轄市、縣市國土計畫規劃內容相關，將配合直轄市、縣市國土計畫辦理進度，另行訂定施行日期。又本辦法施行後，希望透過中央、地方各級機關以及人民、團體的專業知識，檢討劃定國土復育促進地區，有效推動復育工作，以確保國土永續利用。（編輯：趙蔚蘭）1080516