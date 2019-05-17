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首頁 / 政治

祁家威盼其他國家接在台灣後面 讓同婚合法化

最新更新：2019/05/17 18:21
立法院會17日處理同婚專法草案，在二讀同性可辦結婚登記後，推動同志平權運動30多年的祁家威（中）也上台興奮揮舞彩虹旗。中央社記者吳欣紜攝 108年5月17日
立法院會17日處理同婚專法草案，在二讀同性可辦結婚登記後，推動同志平權運動30多年的祁家威（中）也上台興奮揮舞彩虹旗。中央社記者吳欣紜攝 108年5月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化的國家。同運先驅祁家威今天說，這個結果讓很多人感到欣慰，這部同婚法案也是亞洲獨一無二的，希望能作為指引，讓印度、中國等國家接在台灣後面，讓同婚合法。

立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。

立法院會三讀通過後，台灣伴侶權益推動聯盟在立法院召開記者會對外說明。

婚姻平權釋憲案聲請人祁家威表示，對於今天立法院三讀的結果，相信很多人都蠻欣慰的，雖然不能用過去常講的普天同慶，「但至少有一部分的人，下禮拜可以開始過幸福人生。」

祁家威指出，今天台灣國會做出史無前例的創舉，這部同婚法案是亞洲獨一無二的，可以做一個指標的指引，希望其他國家，例如人口很多的中國、印度等，可以接在台灣後面讓同婚合法，那時候就比較可以用到「普天同慶」這句成語。

台灣伴侶權益推動聯盟常務理事、律師團召集人許秀雯說，專法的第4條通過後，可以說是「婚姻自由落袋」，因為這條條文規定，同性伴侶可以結婚登記，這在法律上的性質就是婚姻，無庸置疑。

許秀雯指出，他們的理想是，婚姻平權是不分性別的婚姻，也要放在民法內一體適用，不要做出形式上的區隔；今天歡慶這一刻階段性的成果，下一刻要繼續為還沒完成的平權項目做努力，例如跨國同婚保障等。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。若修法或立法在兩年內未完成，同性兩人打算結婚，得依婚姻章的規定，持兩人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。（編輯：蘇志宗）1080517

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