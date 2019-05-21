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日春季外國人受勳名單 吳東進李英茂入列

最新更新：2019/05/21 20:39

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）日本政府公布2019年春季外國人敘勳的受勳者名單，其中新光金控董事長吳東進、翻譯家李英茂因促進台日友好關係有功而入列；日本台灣交流協會對於他們的奉獻表達感謝。

日本台灣交流協會在網站上發布新聞稿表示，日本政府公布2019年（令和元年）春季外國人敘勳的受勳者名單，其中包括在促進日台友好關係上有卓越貢獻的2位台灣受勳者。

交流協會表示，吳東進對促進日本與台灣醫療領域的技術合作具卓越貢獻，將獲頒「旭日中綬章」。

交流協會指出，吳東進於1992年起至今擔任財團法人新光吳火獅記念醫院董事長，在促進日本與台灣間醫療領域的技術合作有卓越貢獻；吳東進也對強化與日本企業合作，以及協助推廣日本文化等有所貢獻。

另外，交流協會表示，李英茂將獲頒「旭日雙光章」。李英茂是一名翻譯家，曾擔任宜蘭縣史館「日文宜蘭文獻翻譯計畫」負責人，對促進日本與台灣之間的相互理解有卓越貢獻。

交流協會表示，李英茂於1993年擔任「日文宜蘭文獻翻譯計畫」負責人，透過翻譯日本統治時代的日文史料，促進台灣對日本的理解。他也協助解讀日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎的功績碑文，有助促進鹿兒島縣與宜蘭縣的友好交流。（編輯：張均懋）1080521

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