更多編輯台推薦新聞：
Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思
科技

Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

圖輯／同婚登記上路 夫夫妻妻邁出偕老第一步
生活

圖輯／同婚登記上路 夫夫妻妻邁出偕老第一步

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
早安世界》同婚首日 全台526對辦理結婚登記
訊息平台
首頁 / 政治

駐加代表投書加媒：台灣理當出席WHA

最新更新：2019/05/23 12:06
加拿大國會山莊時報（The Hill Times）刊出駐加拿大代表陳文儀投書，強調台灣理當出席全球衛生會議。（取自The Hill Times）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年5月23日
加拿大國會山莊時報（The Hill Times）刊出駐加拿大代表陳文儀投書，強調台灣理當出席全球衛生會議。（取自The Hill Times）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年5月23日

（中央社記者胡玉立多倫多22日專電）第72屆世界衛生大會正在瑞士日內瓦舉行，台灣再次被拒門外。加拿大國會山莊時報（The Hill Times）今天刊出駐加拿大代表陳文儀投書，強調台灣理當出席全球衛生會議。

投書指出，改善人類健康的重要性無庸置疑，人類健康是良善治理的核心，應該超越政治。世界各國不僅應為強化全球衛生成果作出貢獻，在道德上也有義務。

陳文儀引述美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）的談話表示，除非世界各地皆能參與相關的策略發展，否則不可能成功改善全球所有人的健康。台灣應該獲得允許以觀察員身分出席本週在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

陳文儀指出，無論是疾病預防、衛生服務現代化或支持嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等衛生緊急應變，台灣在強化衛生合作方面可以貢獻之處非常多。作為印太地區最成功民主國家之一，台灣的戰略位置足以支援該地區的全球健康目標。允許台灣以觀察員身分參與WHA，有助於促進此合作。

投書強調，台灣今年再度被排除在WHA之外，對所有關注全球健康者而言，這樣的結果令人失望。台灣參與WHA對加拿大有益，除了健康議題之外，也符合加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）所提出「基於雙方共享價值」擴大聯繫的目標。

投書最後指出，疾病非關政治，全球對抗疾病之努力，也應該是非政治性的。台灣是一個具有專業能力及意願，可以為全人類健康目標作出貢獻的夥伴。允許台灣出席WHA，是朝全人類健康目標邁進重要的一步。（編輯：馮昭）1080523

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報