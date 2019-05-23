駐加代表投書加媒：台灣理當出席WHA

（中央社記者胡玉立多倫多22日專電）第72屆世界衛生大會正在瑞士日內瓦舉行，台灣再次被拒門外。加拿大國會山莊時報（The Hill Times）今天刊出駐加拿大代表陳文儀投書，強調台灣理當出席全球衛生會議。

投書指出，改善人類健康的重要性無庸置疑，人類健康是良善治理的核心，應該超越政治。世界各國不僅應為強化全球衛生成果作出貢獻，在道德上也有義務。

陳文儀引述美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）的談話表示，除非世界各地皆能參與相關的策略發展，否則不可能成功改善全球所有人的健康。台灣應該獲得允許以觀察員身分出席本週在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

陳文儀指出，無論是疾病預防、衛生服務現代化或支持嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等衛生緊急應變，台灣在強化衛生合作方面可以貢獻之處非常多。作為印太地區最成功民主國家之一，台灣的戰略位置足以支援該地區的全球健康目標。允許台灣以觀察員身分參與WHA，有助於促進此合作。

投書強調，台灣今年再度被排除在WHA之外，對所有關注全球健康者而言，這樣的結果令人失望。台灣參與WHA對加拿大有益，除了健康議題之外，也符合加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）所提出「基於雙方共享價值」擴大聯繫的目標。

投書最後指出，疾病非關政治，全球對抗疾病之努力，也應該是非政治性的。台灣是一個具有專業能力及意願，可以為全人類健康目標作出貢獻的夥伴。允許台灣出席WHA，是朝全人類健康目標邁進重要的一步。（編輯：馮昭）1080523