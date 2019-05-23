陳水扁嘉義簽書會 面對媒體提問保持沉默

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）前總統陳水扁今天赴嘉義市舉行口述歷史回憶錄「堅持」簽書會，受到大批支持者歡迎，陳水扁與支持者握手、擁抱，但面對媒體提問則保持沉默。

陳水扁應嘉義市議員王美惠之邀，中午在王美惠服務處舉行簽書會，支持者爭相與他握手，高喊「阿扁總統，加油」、「我愛你」，並有支持者與他擁抱，還有人激動落淚。

在簽書時，王美惠向支持者表示，陳前總統今天身體不太舒服，手抖動得厲害，只能簽自己的姓名，無法一一寫下支持者的姓名，請支持者見諒。

王美惠受訪表示，陳前總統卸任前，第一個下鄉的地點是嘉義市，這些日子以來，有許多鄉親建議她帶隊去看陳水扁，但考量到陳前總統的身體狀況及種種不便而作罷，這次利用陳前總統發表口述歷史回憶錄新書的機會，特地邀請他到嘉義市與鄉親見面。

前總統陳水扁（中）23日在嘉義市議員王美惠（右）服務處舉行口述歷史回憶錄「堅持」簽書會，有支持者拿著畫作請陳水扁簽名。中央社記者江俊亮攝 108年5月23日

她說，陳前總統受邀後，表示要請示台中監獄，直到昨天中監認定此行程屬私人日常活動，可報備後參加，但仍需遵守保外醫治相關規定，她認為陳前總統到嘉義市簽書、探望老友，對他的病情有幫助。

大批支持者除了請陳水扁簽書外，也有支持者拿衣服、畫作請陳水扁簽名；更有一對夫婦拿陳水扁遭羈押期間的回信，供陳水扁「回憶」。

自稱「死忠扁迷」的簡婕宇受訪表示，2008年陳前總統被特偵組傳喚到案時，她跟丈夫張裕隆打賭，丈夫賭陳前總統會被聲押，她賭不會；結果陳前總統無保釋回，最後由丈夫拿出信用卡讓她刷得痛快。

簡婕宇指出，陳前總統因案入獄服刑期間，她寫信到監獄為他加油打氣，沒想到陳前總統竟然回信，讓她受寵若驚，因此今天特地與丈夫到簽書會場為陳前總統加油。（編輯：陳俊碩）1080523

前總統陳水扁（左）23日前往嘉義市舉行口述歷史回憶錄「堅持」簽書會，受到支持者熱情歡迎，有人拿著畫作請陳水扁簽名。中央社記者江俊亮攝 108年5月23日

前總統陳水扁23日在嘉義市舉行簽書會，吸引許多支持者前往，自稱「死忠扁迷」的簡婕宇（左）與丈夫張裕隆（中）拿著陳水扁遭羈押期間的回信到場加油。中央社記者江俊亮攝 108年5月23日