郭台銘：若當總統5G列最重要 和美國合作

投入中國國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘23日前往新竹市曙光女中演講，他受訪時表示，若他當選中華民國總統，將把5G視為最重要的事，且會和美國合作。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月23日

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今天表示，若他當選中華民國總統，將把5G視為最重要的事，且會和美國合作。

郭台銘下午參訪新竹市天主教私立曙光女子中學，接受媒體聯訪表示，上月30日他在馬英九基金會的一場演講上說過，美中貿易戰會越演越烈，各行業都會演變成「一個世界、兩套系統」，以現況來看，已符合他當時對世界經濟的判斷。

他說，面對中美貿易戰爭，政府對台灣產業的影響、產業的未來、結構轉型等問題都不是很了解，經濟的背後是科技整合，呼籲政府提出相關對策，「華為不是一家公司的事情，是全台灣產業結構的事情。」

媒體問郭台銘是否支持5G？他說，5G是必要的，包括車聯網、健康醫療等設施都需要，因此全世界都要發展5G，若他當選中華民國總統，將把5G視為最重要的事，且會和美國合作。

郭台銘說，華為的5G技術是世界領先，應思考台灣要如何迎頭趕上，不過台灣的技術也很不錯，例如5G的晶片仍須台積電來做，所以台灣的硬實力是可以被看見的；至於媒體問郭台銘是支持美國還是華為，他說「中美貿易戰，不好置評。」

針對台北市長柯文哲昨天取笑「舔盤子」一事，郭台銘說，當時參訪桃園一間生技公司，該公司生產的洗潔劑可以讓翡翠水庫的含磷量減少27%，認為這是很重要的環保與健康議題，舔盤子是要鼓勵大家用環保洗劑，希望柯文哲能深入了解其含義。

郭台銘今天應邀前往新竹市曙光女中演講，以「台灣的AI未來」為主題，與學生們分享他對AI技術現況與未來的看法，並提供時間給學生們QA問答，最後郭台銘在學生要求下，和與會師生一起大跳該校特有的「快樂操」。

另外，郭台銘在結束曙光女中演講行程後，首次搭上「戰車」掃街。他說，政壇新鮮人的優點就是勇敢、不怕犯錯，搭上戰車掃街是希望讓新竹縣、市民眾知道他是認真的。（編輯：張銘坤）1080523

投入中國國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘（中）23日前往新竹市曙光女中演講，會後首次搭上「戰車」掃街。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月23日

鴻海董事長郭台銘（右1）23日應邀前往新竹市曙光女中演講，與學生分享他對人工智慧（AI）技術現況與未來的看法，並與師生一起大跳該校特有的「快樂操」。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月23日