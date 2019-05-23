楊秋興不滿求官說 批韓國瑜恩將仇報

（中央社記者王淑芬高雄23日電）前高雄縣長楊秋興今天說，高雄市長韓國瑜之前請他出任副市長，也請他建議人事，卻傳出求官、大老硬塞名單等，讓他揹了黑鍋，韓國瑜恩將仇報、不厚道。

資深媒體人黃光芹繼貼文質疑韓國瑜花天酒地之後，今天再批韓「什麼人都稱朋友，但人一腳踹下樓，再讓韓粉繼續踩著...最後他假裝什都沒幹」。黃光芹舉楊秋興的例子說，韓託楊推薦市府小內閣名單，但是事後卻將楊出賣，讓別人痛罵楊求官等。

記者電訪楊秋興，他說，當初是韓拜託他去當副市長，但他說長久以來都是主官，不習慣當副手，也說目標要輔選2020。

楊秋興表示，去年12月2日去見韓國瑜，用一張A4的紙寫了建議首長名單，包括留任優秀人才等，名單只有他們兩人知道。事後他出國到澳門，卻在國外看到報導說國民黨大老硬塞名單一事，起初還以為是在講前立法院長王金平，後來才「領悟」到是他揹了黑鍋。

他說，出任副市長是韓拜託的，提名單也是被拜託建議的，卻被指求官。

他表示，早在去年12月6日就向韓的幕僚表達不出任副市長兼秘書長，12月8日到佛光山參拜被媒體追問也回應「功成身退、笑看人生」，因外界流言不斷，於是在12月24日打電話給韓，表達一起打選戰、沒功勞也有苦勞，質疑為什麼還在追殺、鬥爭他，讓他揹了黑鍋。

楊秋興說，韓國瑜不厚道、無情無義、恩將仇報。

媒體詢問這樣批評韓是否可以寫出來，楊秋興說，黃光芹都寫出來了，「已經忍很久了」。

韓國瑜下午到美濃區訪視豪雨農損，對於黃光芹指他出賣楊秋興，韓國瑜表示，尊重黃光芹的講話，老縣長希望做高雄市政府兩岸小組副召集人，市府已發布了，他和楊還是好朋友，希望楊繼續發揮功能，幫助一些台商朋友。

至於楊秋興受訪罵韓國瑜，市府新聞局長王淺秋表示，尊重楊秋興的個人看法，韓國瑜對楊秋興從未有任何批評，一向是正面肯定，並依其意願聘為兩岸小組副召集人；至於人事任用是市長職權，本來就有其規劃。（編輯：唐聲揚）1080523