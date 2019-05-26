中選會認定重啟核四公投合規定 監委要查

（中央社記者余祥台北26日電）監察委員田秋堇、趙永清、楊芳玲今天表示，中選會未召開聽證會，即認定以核養綠公投發起人黃士修所提的「重啟核四」公投提案合於規定，此案事涉國家安全及人民生命財產的安危，已申請自動調查。

黃士修所提「重啟核四」公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」中選會日前經委員會議審議認定合於規定。

監委表示，據民眾陳情，該項公投案，內容包括「啟封」與「商轉發電」2項政策事項，疑違反公民投票法第9條第6項僅能一案一事項的規定，且其理由書中多項理由並非事實，仍有許多核四安全問題應召開聽證會加以釐清。

對於此公投案理由書提到，「核一二三廠原始儀控設計為類比系統，都可以抽胎換骨為數位儀控」、「只要有決心，2年內可以放燃料發電，3年內做完熱測試就可以商轉」等語，監委質疑是否屬實，中選會是否有經查證。

監委說，中選會未召開聽證會釐清核四安全問題，包括核四1、2號汽機廠房正下方的S斷層是否為活動斷層、核四「大腦」數位儀控多項設備使用期限將屆能否找到備品、啟封至商轉發電所需時間，以及是否能通過原能會安全審查等。而中選會未召開聽證會的理由為，去年另一提案人送同一案時已開過聽證會。

監委指出，經查今年所提公投案的理由書與去年所提的理由書內容有所出入，中選會是否知悉、審議過程為何等都有詳究的必要，將深入調查。（編輯：鄭雪文）1080526