戰機28日戰備道起降 軍方因應天候備3方案

（中央社記者余祥台北26日電）國軍三型主力戰機28日將在彰化國道中山高彰化戰備道起降，由於氣象局預報當天恐有雷雨發生，軍方人士今天指出，已備妥3個方案、並增減演練課目，為求安全，也有可能停止演練。

漢光35號演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習」及「實兵演習」。

國防部指出，電腦輔助指揮所演習已在4月22日至26日實施；實兵演習部分，27日至31日以實兵、部分實彈方式執行，三軍部隊採聯合實兵對抗模式，防衛軍依整體防衛構想，並整合全民總力，在台灣海、空域及本、外島、離島等防衛作戰地區，執行5天4夜聯合作戰攻防對抗。

此次演習一大亮點，便是國軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）將在國道中山高速公路的彰化戰備道進行起降操演，這也是繼民國103年民雄戰備道後再次進行演練，更是總統蔡英文任內的首次戰備道演練。

目前陸軍工兵也在彰化戰備道的空地旁架起高台，軍方人員今天也在高台爬上爬下，做最後的確認，工兵也在平面道路上搭建臨時通道，圍起封鎖線禁止民眾闖入，而在戰備道下方的涵洞，也停放機具，隨時準備進場施工整地；也有大批軍事迷在周邊制高點卡位，就為了拍攝戰機起降。

軍方人士接受中央社訪問時指出，根據中央氣象局預報，明天、28日彰化地區恐有大雨、雷雨發生，因此空軍已準備好3個方案，並視情況增減演練課目。

他指出，這3個方案分別是「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，戰機採不降落但低空掠過」及「雷雨發生，不符安全戰機不會進場」。（編輯：林興盟）1080526