總統府：強烈譴責郭台銘後援會刊登不實廣告

（中央社記者葉素萍、顧荃台北26日電）總統府今天說，強烈譴責自稱「郭台銘後援會」單位，刊登反年金改革廣告誣稱政府指公務人員「米蟲」；儘管不清楚此單位與郭台銘是否存在隸屬關係，但盼郭台銘共同制止不當行為。

總統府發言人丁允恭表示，有自稱以「郭台銘後援會」名義單位，在報紙刊登反年金改革廣告，並誣稱政府指公務人員為「米蟲」，「這是一份製造社會對立不實廣告」。

丁允恭說，國家年金改革的完成，有賴於全體軍公教人員的付出與體諒，政府與國人深為感謝，不會更不曾出此惡言。這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，不負責任以仇恨語言操弄社會對立，總統府給予強烈譴責。

丁允恭表示，由於過去執政者缺乏承擔，坐視國家年金財政持續惡化，直到總統蔡英文上任後才啟動相關改革，結構性的改革年金制度，讓軍公教的年金制度得以永續，根本保障所有人員的退休生活，有賴於全體軍公教同仁的體諒與無私，改革才能順利完成。

他說，如今，年金制度不再如前總統馬英九說的「即將掉下懸崖」，年金財政也回復健全永續，國家更有能力為軍公教同仁調升停滯多年的待遇，這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，竟拋出這樣偏激不實的言論，意圖透過社會對立來謀取選舉利益，是極不負責任的危險做法。

丁允恭說，儘管不清楚這個單位與準備參選總統的鴻海董事長郭台銘之間是否存在隸屬關係，「但期待郭董事長應發揮社會責任，共同制止這樣的不當行為。」

另外，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間透過新聞稿表示，郭台銘今天針對政府推動年金改革刊登廣告發表相關意見，內容卻散播「政府把退休人員當米蟲」謠言。民進黨政府從未有如此發言，郭台銘的後援會為散播仇恨言論，意圖製造社會分歧，只是牟取選舉利益。行政院要表達嚴正譴責，更要求郭台銘應立即道歉，並澄清說明。

Kolas表示，為了維護軍公教人員的年金制度能夠永續經營，政府推動諸多變革，許多國家都有前例可循，應可理性討論。郭台銘卻以報紙頭版廣告，刊登如此偏激而不實的謠言，不僅嚴重傷害政府形象，更造成社會不安寧。

Kolas說，民進黨政府上任後，對於公務人員的待遇均有所提升，現任的行政院長蘇貞昌除了積極拔擢公務員擔任要職之外，也不斷提升各項福利，改善各機關軟硬體環境，郭台銘為了個人選舉考量，竟然登廣告製造假訊息，誤導民眾，政院深表遺憾。（編輯：林沂鋒）1080526